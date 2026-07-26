Lãi suất ngân hàng 26/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 26/7, thị trường chưa ghi nhận thêm điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, mức lãi suất giữa các ngân hàng vẫn phân hóa khá mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhóm dẫn đầu: Lãi suất 12 tháng từ 7-7,8%/năm

ACB tiếp tục đứng đầu bảng khảo sát với lãi suất 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, ngân hàng này cũng niêm yết mức cao, lần lượt 7,6%/năm cho 6 tháng và 7,7%/năm cho 9 tháng.

Theo sau là Saigonbank với lãi suất 12 tháng ở mức 7,2%/năm. Bac A Bank đứng kế tiếp với 7,1%/năm, đồng thời áp dụng 7,05%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm tại các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

VIB cũng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi PGBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn này và 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng.

Như vậy, hiện có 7 ngân hàng trong bảng khảo sát niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm bám sát mốc 7%/năm

Ngay phía sau nhóm dẫn đầu là LPBank, OCB và BVBank, cùng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,9%/năm.

Trong đó, LPBank trả 6,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm cho 12 tháng và tăng lên 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

OCB áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm cho 12 tháng và 6,8%/năm cho 18 tháng. Tại BVBank, lãi suất lần lượt là 6,7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng, trong khi kỳ hạn 12 tháng đạt 6,9%/năm.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau. Cả 4 ngân hàng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Xếp ngay phía sau là Techcombank với 6,75%/năm, BaoViet Bank 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm.

Ở mức thấp hơn, SHB áp dụng 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm dưới 6,5%/năm vẫn khá nhiều

ABBank và TPBank cùng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, còn VPBank ở mức 6%/năm.

Ở nhóm dưới 6%/năm, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng duy trì mức 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện lên tới 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm. Dù vậy, nhóm từ 7%/năm trở lên vẫn chỉ tập trung ở một số ngân hàng, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ổn định.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm khảo sát ngày 26/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, đối tượng khách hàng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.