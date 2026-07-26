Chân dung tân Chủ tịch Eximbank: Là tiến sĩ kỹ thuật hạt nhân tại Mỹ, ghi dấu ấn tại Techcombank trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ

Ngày 24/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 tại Hà Nội, với một trong những nội dung trọng tâm là kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Ngay sau khi được bầu làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 tổ chức vào sáng ngày 24/7, ông Nguyễn Lê Quốc Anh đã được các thành viên HĐQT Eximbank tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch ngân hàng.

Việc ông Quốc Anh ngồi vào ghế Chủ tịch đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của một gương mặt từng giữ vị trí điều hành cao nhất tại một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Từ kỹ sư hạt nhân đến tên tuổi lớn trong giới ngân hàng

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, mang quốc tịch Mỹ. Điểm đặc biệt trong hồ sơ của tân Chủ tịch Eximbank là nền tảng đào tạo và những năm đầu sự nghiệp không bắt đầu từ tài chính - ngân hàng.

Theo đó, ông Quốc Anh có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Kỹ thuật hạt nhân tại Đại học Purdue (Mỹ), đồng thời có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học Bang California.

Sự nghiệp của ông Quốc Anh khởi đầu trong lĩnh vực kỹ thuật khi là kỹ sư hạt nhân tại Pacific Gas and Electric Company (PG&E) từ tháng 5/1988 đến tháng 8/1993. Sau đó, từ tháng 3/1997 đến tháng 9/2000, ông làm kỹ sư nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne của Mỹ.

Bước ngoặt nghề nghiệp đến vào năm 2000, khi ông chuyển từ khoa học - kỹ thuật sang tư vấn quản trị và tài chính. Ông từng đảm nhiệm các vị trí tại nhiều tập đoàn và định chế lớn của Mỹ như McKinsey & Company, Fortress Investment Group, TransMarket Group, Nissan North America, Wells Fargo Bank và T-Mobile US.

Trong đó, ông bước sâu hơn vào lĩnh vực ngân hàng khi gia nhập Wells Fargo vào năm 2006 và đảm nhiệm công việc liên quan đến chiến lược, phát triển ngân hàng.

Tháng 5/2015, sau nhiều năm làm việc tại Mỹ, ông Nguyễn Lê Quốc Anh gia nhập Techcombank với vị trí Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng.

Đầu năm 2016, ông được giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành. Đến tháng 9/2016, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Techcombank.

Thời điểm ông Quốc Anh bắt đầu tham gia điều hành cũng trùng với giai đoạn Techcombank bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Năm 2015, trước khi ông đảm nhiệm vị trí CEO, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số này tăng lên 10.661 tỷ đồng, đưa Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên vượt mốc lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng. Một năm sau, lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng lên 12.838 tỷ đồng, cao hơn 31,5% so với năm 2018.

Đây cũng là giai đoạn Techcombank thực hiện nhiều bước chuyển quan trọng về vốn, quản trị và mô hình kinh doanh.

Năm 2018, Techcombank thực hiện đợt chào bán cổ phần quy mô khoảng 922 triệu USD cho các nhà đầu tư và sau đó đưa cổ phiếu TCB lên niêm yết tại HoSE vào tháng 6 cùng năm. Thương vụ khi đó nằm trong nhóm IPO lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến năm 2019, Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II. Ngân hàng cũng là một trong những tổ chức tín dụng đi sớm trong việc triển khai IFRS 9, với việc áp dụng từ đầu năm 2018.

Trong các chia sẻ khi còn làm CEO, ông Quốc Anh nhiều lần nhấn mạnh vai trò của con người, công nghệ và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, thay vì chỉ tập trung vào những con số lợi nhuận ngắn hạn.

Đầu năm 2020, Techcombank thông báo ông Nguyễn Lê Quốc Anh đề nghị HĐQT không gia hạn hợp đồng khi nhiệm kỳ kết thúc. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, lý do được đưa ra là ông muốn sống gần gia đình ở nước ngoài.

Ông chính thức rời vị trí Tổng giám đốc Techcombank từ ngày 1/9/2020, khép lại 5 năm làm việc tại ngân hàng, trong đó gần 4 năm giữ cương vị CEO.

Sau khi rời Techcombank, ông Quốc Anh khá kín tiếng trên thị trường tài chính Việt Nam. Đến cuối năm 2022, tên tuổi ông xuất hiện trở lại khi được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của CTCP VNG.

Tuy nhiên, thời gian tham gia HĐQT VNG tương đối ngắn. Báo cáo quản trị của doanh nghiệp cho thấy ông bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 9/12/2022 và từ nhiệm ngày 22/3/2023.

Trước khi gia nhập HĐQT Eximbank, ông Quốc Anh giữ vị trí Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group. Theo các thông tin công bố trước đại hội, ông cũng đã tham gia tư vấn liên quan đến quá trình tái cấu trúc hoạt động của Eximbank trong thời gian gần đây.

Trở lại ngành ngân hàng trên ghế Chủ tịch Eximbank

Khác với giai đoạn tại Techcombank khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, lần trở lại này ông Nguyễn Lê Quốc Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Ông Quốc Anh cũng gia nhập Eximbank trong thời điểm ngân hàng đang thực hiện những thay đổi đáng kể về mô hình quản trị.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, cổ đông Eximbank thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT; đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII được điều chỉnh lên 7 thành viên.

Cùng với ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bốn nhân sự được bầu bổ sung vào HĐQT gồm bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill. Đây đều là những nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng quốc tế.

Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Quốc Hùng - làm thành viên Ban Kiểm soát. Ông Hùng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

Như vậy, hơn một thập kỷ sau khi trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình tại Techcombank, ông Nguyễn Lê Quốc Anh một lần nữa xuất hiện ở vị trí lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng niêm yết.

Từ một kỹ sư hạt nhân và nhà nghiên cứu tại Mỹ, chuyển sang tư vấn chiến lược, tài chính rồi trở thành CEO Techcombank và nay là Chủ tịch HĐQT Eximbank, hành trình nghề nghiệp của ông Quốc Anh thuộc nhóm khá đặc biệt trong giới lãnh đạo ngân hàng Việt Nam.