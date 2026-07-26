100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của ngành ngân hàng

Kế hoạch xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo 6 nhóm lớn gồm: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và kinh tế số. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ và Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết 57 thống nhất, đồng bộ trong toàn ngành ngân hàng, bám sát các mục tiêu, quan điểm của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Theo NHNN, toàn bộ nhiệm vụ phải được triển khai theo nguyên tắc "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Một nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng kiểm chứng được.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh dữ liệu là nền tảng quan trọng, tài nguyên chiến lược của quốc gia, cần được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Danh mục kèm theo Kế hoạch xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo 6 nhóm lớn gồm: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và kinh tế số.

Ở nhóm thể chế, NHNN giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì cập nhật Khung Kiến trúc số của NHNN theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số sau khi khung quốc gia được ban hành. Việc cập nhật phải hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ khi quyết định về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số có hiệu lực, đồng thời gắn với rà soát kiến trúc số cấp bộ và xây dựng khung quản trị dữ liệu của ngành ngân hàng.

Đối với hạ tầng số, trước ngày 30/7/2026, NHNN sẽ hoàn thành rà soát, thống kê nhu cầu đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến ngày 30/11/2026, các đơn vị phải hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp thiết bị và phần mềm nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, NHNN yêu cầu hoàn thành hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống cấp độ 4 và 5; thực hiện kiểm thử xâm nhập độc lập, đánh giá bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng phương án ứng cứu sự cố, sao lưu, khôi phục dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập trước khi đưa hệ thống vào vận hành hoặc mở rộng. Các hệ thống thông tin quan trọng cũng sẽ được kết nối với đầu mối giám sát an ninh mạng 24/7 và Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo lộ trình trong năm 2026.

Ở nhóm dữ liệu số, Cục Công nghệ thông tin được giao đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của NHNN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Nghị định số 70/2024/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP. Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với nền tảng số, NHNN sẽ đánh giá hiện trạng các nền tảng dùng chung, xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026. Đồng thời, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ được hoàn thiện, tích hợp đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng trước ngày 30/9/2026.

Trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, NHNN đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đã kết nối, qua đó không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các giấy tờ đã có. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ lựa chọn tối thiểu 5 thủ tục hành chính có tần suất thực hiện cao, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Việc xác định các thủ tục ưu tiên phải hoàn thành trước 30/7/2026, trong khi công tác kiểm thử và đánh giá hiệu quả được hoàn tất trước 30/11/2026.

Ở nhóm kinh tế số, Cục Công nghệ thông tin được giao chủ trì xây dựng danh mục dữ liệu mở, các dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn và chuẩn hóa API với sự phối hợp của Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Danh mục dữ liệu mở cùng tài liệu API dự kiến được công bố trước ngày 30/11/2026./.