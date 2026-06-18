Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng chia sẻ định hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Chia sẻ với các học viên, Phó Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Phó Thống đốc, trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động là những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để thực hiện được điều đó, mỗi cán bộ cần chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động, mạnh dạn tiếp cận những cách làm mới, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chia sẻ định hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại lớp bồi dưỡng

Thông qua nhiều ví dụ thực tiễn trong quá trình triển khai các chính sách của ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc cho rằng chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà trước hết là thay đổi tư duy quản lý, tư duy phục vụ và phương thức tổ chức thực hiện công việc. Những thay đổi về quy trình, cách thức vận hành nếu được triển khai hiệu quả sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Phó Thống đốc cũng cho rằng, trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách, việc đổi mới cần được thực hiện một cách thận trọng, phù hợp với thực tiễn và đi kèm các giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động. Theo Phó Thống đốc, mỗi giải pháp mới đều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động và theo dõi hiệu quả trong quá trình thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Một nội dung được Phó Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của dữ liệu trong công tác quản lý và điều hành. Theo Phó Thống đốc, các quyết định quản lý cần được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tin cậy và được đo lường, đánh giá thường xuyên trong quá trình triển khai. Việc quản trị bằng dữ liệu không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng, điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Các học viên được tiếp thu, lắng nghe nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng

Liên quan đến chuyển đổi số ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc cho rằng sự phát triển của các dịch vụ số đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Ngân hàng với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Từ các dịch vụ thanh toán điện, nước, học phí, viện phí đến các dịch vụ công trực tuyến đều cần sự kết nối đồng bộ về dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ giữa các bên liên quan. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng phát triển dài hạn, Phó Thống đốc cho biết mục tiêu xuyên suốt của chuyển đổi số ngành Ngân hàng là đưa các dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân thông qua các nền tảng số. Theo đó, ngành Ngân hàng tiếp tục thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ thuận tiện, an toàn, giúp khách hàng, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thống đốc nhấn mạnh những yếu tố quan trọng gồm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành; đồng thời đầu tư, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ và dữ liệu... Trong đó, việc hoàn thiện thể chế được xem là điều kiện tiên quyết nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của học viên liên quan đến công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Đối với đội ngũ cán bộ NHNN tại các chi nhánh khu vực, Phó Thống đốc đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực số, chủ động khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong công tác chuyên môn; đồng thời tích cực đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Theo Phó Thống đốc, việc sử dụng hiệu quả các nền tảng số và công cụ quản trị hiện đại sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Cập nhật một số xu hướng mới của lĩnh vực tài chính - ngân hàng trên thế giới, Phó Thống đốc đã đề cập tới các vấn đề đang được quan tâm như tài sản số, tiền số, token hóa tài sản, các mô hình tài chính mới và sự phát triển của các trung tâm tài chính quốc tế. Theo Phó Thống đốc, đây là những nội dung cần được nghiên cứu, theo dõi sát để kịp thời đánh giá tác động, phục vụ công tác tham mưu, quản lý trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của học viên liên quan đến công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển hạ tầng số ngành Ngân hàng cũng như một số xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Qua các nội dung trao đổi, Phó Thống đốc đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của NHNN chi nhánh khu vực tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động cập nhật kiến thức mới, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.