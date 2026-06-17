Bộ Tài chính: Kiên định kịch bản tăng trưởng hai con số, không điều hành theo phương án dưới 10%

Thông tin tổng quan về vấn đề này, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm khởi đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030). Với mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, Chính phủ đặt kỳ vọng phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao từ 10% trở lên ngay trong năm nay. Điều này đòi hỏi nỗ lực vượt bậc và sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cho đến người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bên liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, giao cụ thể chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương và DNNN.

“Kế thừa kinh nghiệm từ năm 2025, đây là lần đầu tiên Chính phủ thực hiện giao chỉ tiêu sớm và chi tiết đến vậy. Việc này thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tạo sự chủ động tối đa cho các đơn vị. Qua nắm bắt sơ bộ, các địa phương và doanh nghiệp đều bày tỏ sự đồng thuận cao, đang tích cực bắt tay triển khai”, đại diện Vụ Ngân sách nhấn mạnh.

Đánh giá sâu hơn ở góc độ điều hành vĩ mô, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận, việc triển khai và giao chỉ tiêu lần này là nhiệm vụ "vừa khó vừa thuận lợi". Khó vì mục tiêu đặt ra rất cao, thách thức lớn; nhưng thuận lợi là toàn hệ thống đã chủ động nhập cuộc ngay từ đầu năm. Đến nay, những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Tài chính đều đã hoàn thành.

Báo cáo về bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận nền tảng vĩ mô cơ bản duy trì tích cực, xuất hiện nhiều tín hiệu lạc quan. Dù thực tế vẫn còn những thách thức từ địa chính trị thế giới hay áp lực giá xăng dầu, Bộ Tài chính khẳng định sẽ giữ vững quyết tâm ở mức cao nhất.

“Bộ Tài chính đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành khác nhau, nhưng tuyệt đối không có kịch bản nào đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn 10%. Chúng ta kiên định với mục tiêu hai con số và sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hiện thực hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thông tin thêm về động lực tăng trưởng, bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, bên cạnh việc thúc đẩy bộ 3 động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, Cục Thống kê sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ chú trọng đặc biệt vào các động lực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Sau khi hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu từ các địa phương, dự kiến ngày 1/7 tới, Cục Thống kê sẽ chính thức công bố số liệu cụ thể của quý II và 6 tháng đầu năm 2026.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin thêm, các mục tiêu tăng trưởng hiện đã được phản ánh rõ trong các chỉ tiêu tổng hợp cũng như kịch bản dự báo phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế.

Đi sâu vào giải pháp thúc đẩy khối doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị đã tham mưu Bộ ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu để giao và theo dõi sát sao các chỉ tiêu tăng trưởng.

Việc giao chỉ tiêu tuân thủ nguyên tắc gắn liền với mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời phải căn cứ sát thực vào năng lực thực tế của mỗi doanh nghiệp để xác định mức phù hợp. Cụ thể, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động, các doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn các bộ chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu hợp nhất, doanh thu công ty mẹ hoặc chỉ tiêu đầu tư của công ty mẹ để đánh giá, giao nhiệm vụ.

Với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 20 tập đoàn, tổng công ty và DNNN thuộc phạm vi quản lý, Bộ Tài chính đã hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền. Riêng đối với 7 tập đoàn, tổng công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc tổng hợp, rà soát để báo cáo, đề xuất mức tăng trưởng phù hợp với điều kiện và đặc thù riêng của từng đơn vị.

Kết luận tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi một lần nữa nhấn mạnh yếu tố cốt lõi trong giai đoạn tới là phải chủ động thích ứng và linh hoạt trong mọi tình huống. Các giải pháp tài khóa hiện nay đều được Bộ Tài chính thiết kế theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hỗ trợ tối đa cho địa phương, doanh nghiệp và người dân nhằm bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức từ 10% trở lên.