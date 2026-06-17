Tối 17/6, giá vàng nhẫn, vàng miếng bất ngờ đảo chiều giảm

Chẳng hạn tại Công ty SJC, giá mua vào vàng miếng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng xuống 148,8 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 151,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng có biến động tương tự, hiện được niêm yết ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, giá vàng miếng giảm xuống 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 9999 giảm 1 triệu chiều mua và 500 nghìn đồng chiều bán xuống 149,0 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ khoảng 20 USD/ounce so với sáng nay lên 4.360 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay nhích tăng trong khi giá bạc giao ngay giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại Mỹ, khi giá dầu vẫn duy trì dưới ngưỡng 80 USD/thùng, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ và giới đầu tư tiếp tục điều chỉnh vị thế trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố vào chiều cùng ngày.

Bối cảnh vĩ mô hiện nay đang chịu tác động trái chiều giữa áp lực lạm phát năng lượng hạ nhiệt và nguy cơ Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách thắt chặt. Giá dầu Brent duy trì dưới ngưỡng 80 USD/thùng sau khi các tàu chở dầu của Iran nối lại hoạt động vận chuyển và Washington cùng Tehran tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giá vàng vẫn giữ được trên mốc 4.300 USD/ounce, song kim loại quý này đang dao động trong vùng tích lũy từ 4.000 - 4.500 USD/ounce khi thị trường chờ đợi thông điệp chính sách, các dự báo kinh tế cập nhật và cuộc họp báo đầu tiên sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng kỳ vọng rằng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, qua đó khôi phục dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa hoàn tất; việc Iran khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu còn đối mặt nhiều thách thức về vận hành, trong khi công tác rà phá thủy lôi và bình thường hóa chuỗi cung ứng có thể cần thêm thời gian.

Do đó, tác động hiện tại lên thị trường mang tính giảm áp lực lạm phát nhiều hơn là thúc đẩy nhu cầu phòng thủ. Giá dầu thô đã giảm đáng kể so với các mức tăng đột biến của tuần trước, áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, còn nhu cầu trú ẩn đối với vàng bị hạn chế khi các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đồng thời làm suy giảm động lực mua phòng ngừa rủi ro.

Trước cuộc họp Fed, thị trường gần như không còn tập trung vào khả năng điều chỉnh lãi suất trong ngắn hạn, bởi kịch bản giữ nguyên lãi suất đã được phản ánh đầy đủ vào giá tài sản. Thay vào đó, tâm điểm chú ý đang hướng tới Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) được công bố sau cuộc họp ngày 16 - 17/6.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm liệu biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) có loại bỏ lần cắt giảm lãi suất cuối cùng dự kiến trong năm 2026, phát tín hiệu không giảm lãi suất trong năm nay hay thậm chí chuyển sang khả năng tăng lãi suất vào giai đoạn cuối năm hay không.

Một bộ dự báo mang tính "diều hâu" hơn có thể gây áp lực lên đà phục hồi của vàng trên ngưỡng 4.300 USD/ounce cũng như nỗ lực duy trì vùng giá 69 - 70 USD/ounce của bạc. Ngược lại, nếu Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra thông điệp mềm mỏng hơn trong cuộc họp báo, xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu và giá dầu có thể tiếp tục hỗ trợ nhóm kim loại quý như đã diễn ra trong những phiên đầu tuần.