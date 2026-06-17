Giá vàng hôm nay 17/6 vẫn tăng mạnh, chuyên gia dự đoán "ngưỡng cửa" quyết định để phi mã

Thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế đang trải qua những ngày giao dịch đầy biến động với biên độ lớn. Sau một tuần chịu áp lực giảm sâu, giá vàng trong nước đã có sự đảo chiều đầy ngoạn mục. Những diễn biến phức tạp từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông cùng các số liệu lạm phát mới từ Mỹ đang là những xung lực chính thúc đẩy giá vàng tìm đến các cột mốc mới.

Giá vàng SJC tăng mạnh

Ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng SJC niêm yết tại các tổ chức lớn, điển hình như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, đã chứng kiến mức tăng trưởng rất mạnh mẽ. Cụ thể, giá vàng SJC hôm nay đang được giao dịch quanh mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chạm mốc 150,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng tại Phú Quý.

Theo bảng giá niêm yết của Công ty SJC tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm vàng hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch rất cao ở cả hai chiều mua và bán.

Cụ thể, đối với vàng miếng SJC loại từ 1 lượng đến 1 lượng, giá mua vào được áp dụng ở mức 149,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,8 triệu đồng/lượng.

Các dòng sản phẩm vàng miếng có khối lượng nhỏ hơn như loại 5 chỉ, hoặc loại từ 0.5 chỉ đến 2 chỉ có giá mua vào tương đương nhưng giá bán ra nhỉnh hơn một chút, lần lượt là 151,82 triệu đồng/lượng và 151,83 triệu đồng/lượng.

Đối với phân khúc vàng nhẫn SJC 99,99%, loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ có giá mua vào là 149,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 151,7 triệu đồng/lượng, trong khi loại nhẫn nhỏ 0.3 chỉ và 0.5 chỉ có giá bán ra chạm mốc 151,8 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, các mặt hàng nữ trang cũng duy trì đà phân hóa theo hàm lượng vàng; trong đó, nữ trang 99,99% được niêm yết ở mức 147,7 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, còn nữ trang 75% có mức giá thấp hơn đáng kể với 103,311 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 112,811 triệu đồng/lượng ở chiều bán.﻿

Giá vàng tại công ty SJC.

Trong ngày trước đó, giá vàng SJC chủ yếu dịch chuyển và tích lũy quanh ngưỡng 149 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá vàng SJC bán ra đã tăng thêm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Nếu so sánh xa hơn với mức giá đóng cửa của tuần trước (quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra), thị trường đã ghi nhận mức hồi phục tăng thêm tới 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Sự bứt phá này cho thấy tâm lý dòng tiền trong nước đang quay trở lại với vàng một cách mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh giảm 2,1% ở tuần trước.

Giá vàng thế giới

Nhìn ra thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay kết thúc tuần qua dừng ở mức 4.023 USD/ounce (tương đương giảm khoảng 2,53% trong tuần).

Nguyên nhân của đợt suy yếu trước đó đến từ việc chỉ số CPI của Mỹ tăng cao kỷ lục kể từ tháng 4/2023, làm dấy lên mối lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí có thể tăng lãi suất vào cuối năm để kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới đã nhanh chóng lấy lại động lực tăng trưởng.

Theo dữ liệu ghi nhận tại thời điểm 08:23 ngày 17/06/2026, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch ở mức 4.330,80 USD/ounce .

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng là vùng kháng cự 4.364-4.400 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.460 USD và 4.575 USD/ounce.

Ngược lại, nếu mất ngưỡng hỗ trợ 4.280 USD/ounce, giá vàng có thể giảm sâu hơn về vùng 4.240 USD, thậm chí 4.194 USD/ounce.﻿

Giá bạc hôm nay﻿

Đi cùng với xu hướng của kim loại vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận những chuyển dịch tích cực theo báo cáo từ Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý.

Giá bạc thế giới giao ngay ghi nhận mức tăng nhẹ 0,42%, đóng cửa tuần ở mức 68 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi Phú Quý cũng đồng pha phục hồi rõ rệt. Kết thúc tuần trước, giá bạc giao dịch quanh mức 68,59 triệu đồng/kg mua vào và 70,72 triệu đồng/kg bán ra (tăng khoảng 0,23%).

Giá bạc Phú Quý hôm nay 17/6.

Bước sang các phiên đầu tuần này, giá bạc thỏi trong nước đã nhanh chóng bứt phá, vượt qua các áp lực tâm lý để giao dịch vững chắc quanh mức 73,0 triệu đồng/kg.