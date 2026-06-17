Chân dung tân Chủ tịch của Ngân hàng lớn nhất Việt Nam: Bắt đầu từ một nhân viên bình thường, suốt 30 năm chỉ gắn bó với một nhà băng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố quyết định kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc. Các quyết định nhân sự sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Lâm , Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Tân Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Ông gia nhập BIDV từ năm 1997 và có gần 30 năm gắn bó với ngân hàng này. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc BIDV.

Hội đồng quản trị ngân hàng hiện có 11 thành viên gồm: ông Phan Đức Tú (Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu từ 1/7/2026), ông Lê Ngọc Lâm, ông Kim Sang Soo, ông Trần Xuân Hoàng, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Kim Hoà, ông Đặng Văn Tuyên, ông Quách Hùng Hiệp, ông Lê Quốc Nghị và ông Nguyễn Văn Thạnh.

BIDV đang là ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng. Nhà băng này có vốn điều lệ 72.800 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước là 55.861 tỷ, chiếm 76,73%. Cuối năm 2025, BIDV có mạng lưới gồm 175 chi nhánh trong nước, 1 chi nhánh nước ngoài, 927 phòng giao dịch trên cả nước. Quy mô nhân viên BIDV và các công ty con hiện hơn 29 nghìn người.