Giá vàng miếng, nhẫn trơn sáng 27/7 tại PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu,...

Đầu giờ sáng ngày 27/7, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng hiện ở mức 138,5 – 141,0 triệu đồng/lượng, tức bán ra rẻ hơn và mua vào cao hơn so với các thương hiệu lớn trên.

Đối với vàng nhẫn trơn 9999, Mi Hồng cũng niêm yết 138,5 – 141,0 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng áp dụng mức 138,9 – 142,7 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào vàng nhẫn với giá 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng. SJC áp dụng 137,0 – 141,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Mi Hồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu giờ sáng ngày 27/7 bật tăng khoảng 30 USD/ounce lên 4.085 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng quốc tế đã tăng gần 0,9%, đóng cửa ở 4.054 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích tại Phố Wall nhìn chung nghiêng về kịch bản bi quan hoặc giữ quan điểm trung lập đối với triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Trong khi đó, tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân (Main Street) đã cải thiện sau khi kim loại quý một lần nữa bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, nhận định giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang.

"Từ góc độ kỹ thuật cũng như yếu tố cơ bản, tôi chưa thấy nhiều lý do để hợp đồng vàng giao tháng 12 có thể bứt phá khỏi vùng dao động theo giá đóng cửa hằng ngày từ 4.048,70 USD (ngày 16/7) đến 4.210,30 USD (ngày 22/7). Xét theo mô hình giao dịch thuật toán Watson, đường trung bình động 45 ngày vẫn nằm khá cao so với thị trường, ở mức 4.297,40 USD tính đến sáng thứ Sáu”. Ông Newsom cho biết thêm, lần gần nhất hợp đồng vàng giao tháng 12 đóng cửa trên đường trung bình động 45 ngày là vào ngày 16/3, khi giá đóng cửa ở mức 5.148 USD, so với đường trung bình 5.150,30 USD. Bên cạnh đó, chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastics) theo ngày và biến động ngụ ý (implied volatility) hiện đều ở trạng thái trung tính trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, vẫn giữ quan điểm lạc quan thận trọng đối với vàng. "Dù còn nhiều yếu tố bất định, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi vẫn tồn tại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy yếu và nước này triển khai thêm các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, việc giá vàng gần như không thay đổi trong suốt tuần qua – giảm rồi hồi phục trở lại – bất chấp xung đột tại Iran leo thang, giá dầu tăng mạnh, đồng USD lên giá và kỳ vọng Fed nâng lãi suất trước cuối năm gia tăng, là một tín hiệu tích cực”.

Theo ông Day, khi một loại tài sản không giảm giá trước những thông tin bất lợi, đó thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng vẫn còn được duy trì.