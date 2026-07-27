Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch gần 1.200 tỷ đồng: Khởi tố Nguyễn Công Võ cùng 23 người khác

| | Tài chính - ngân hàng

Các đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an triệt phá.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động thông qua không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, triệt xóa trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo đối với những người vì hám lợi, muốn kiếm tiền bất chính mà tham gia cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trên không gian mạng. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, cung cấp hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và các phương tiện khác để phục vụ hoạt động cờ bạc.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng hoặc đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, kể cả trên không gian mạng, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 2/2026

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 2/2026 Nổi bật

Lãi suất ngân hàng 25/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất ngân hàng 25/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 27/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu,...

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 27/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu,...

06:42 , 27/07/2026
Lãi suất ngân hàng 26/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất ngân hàng 26/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

18:46 , 26/07/2026
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 26/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 26/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

18:30 , 26/07/2026
100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của ngành ngân hàng

100 ngày tăng tốc chuyển đổi số của ngành ngân hàng

18:00 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên