VIB: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.180 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 580 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIB vượt 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Huy động khách hàng đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng, tăng 8%, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4%.

Huy động vốn tăng trưởng tích cực, chất lượng tài sản cải thiện, các chỉ số an toàn được duy trì ở mức tối ưu

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIB đạt hơn 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Huy động tiền gửi đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng, tăng 8%, tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng mở rộng kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng. Đáng chú ý, nguồn vốn huy động chi phí thấp, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngoại tệ, chiếm 19% tổng tiền gửi khách hàng, góp phần hỗ trợ duy trì biên lãi ròng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Danh mục tín dụng tiếp tục được phát triển theo định hướng đa dạng hóa, trong đó phân khúc bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vẫn giữ vai trò chủ lực, chiếm 67% tổng dư nợ. Song song với đó, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 22% và dư nợ các định chế tài chính tăng 11%, phản ánh chiến lược mở rộng có chọn lọc sang các phân khúc tiềm năng, đồng thời duy trì sự cân bằng trong cơ cấu tín dụng.

Một trong những điểm nổi bật trong nửa đầu năm là chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống còn 2,10%, thấp hơn 6 điểm cơ bản so với đầu năm, cho thấy hiệu quả của công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tín dụng và thu hồi nợ. Việc duy trì chất lượng tài sản trong bối cảnh quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng là nền tảng quan trọng để ngân hàng phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Các chỉ số an toàn hoạt động ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt gần 12% (quy định: trên 8%); hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 79% (quy định: dưới 85%); tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 28% (quy định: dưới 30%); và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) đạt 103% (chuẩn Basel III: trên 100%). Cả bốn chỉ số đều duy trì trong ngưỡng an toàn theo quy định.

Được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 37.300 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính

Ngày 24/06/2026, VIB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 37.300 tỷ đồng, qua đó củng cố thêm năng lực tài chính và dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới. Đây là lần tăng vốn điều lệ liên tiếp của VIB trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân (CAGR) hơn 22% trong giai đoạn 2019–2026, đưa quy mô vốn điều lệ của ngân hàng tăng đáng kể so với các năm trước.

Việc củng cố nền tảng vốn giúp VIB có thêm dư địa để đẩy mạnh cấp tín dụng, đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đồng thời duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức tối ưu theo quy định trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô tổng tài sản và tín dụng.

Hiệu quả kinh doanh tích cực, tiếp tục được các tổ chức uy tín ghi nhận

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 11.220 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Đồng thời, VIB chủ động củng cố bộ đệm dự phòng, phù hợp với định hướng tăng trưởng an toàn và quản trị rủi ro thận trọng. Mặc dù mặt bằng lãi suất tiếp tục cạnh tranh, ngân hàng vẫn duy trì biên lãi ròng (NIM) ở mức 3,1%, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí vốn và tối ưu cơ cấu tài sản sinh lời. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.180 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục được đa dạng hóa, với thu nhập ngoài lãi chiếm 22% tổng thu nhập hoạt động, nhờ đóng góp tích cực từ thẻ tín dụng , bancassurance và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro. Việc kiểm soát tốt chi phí giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 34%. Chi phí tín dụng (Credit cost) được duy trì ở mức 1,2%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16%.

Năng lực tài chính, chất lượng quản trị và tính minh bạch của VIB tiếp tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận. Trong kỳ, Moody's nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của VIB lên mức Ổn định; IFC vinh danh VIB là "Ngân hàng phát hành xuất sắc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương"; đồng thời ngân hàng tiếp tục đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2026 thuộc Chương trình IR Awards. Những ghi nhận này góp phần củng cố uy tín của VIB trên thị trường, đồng thời tăng cường niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Mở rộng hệ sinh thái giải pháp tài chính theo hướng cá nhân hóa

Trong lĩnh vực thẻ tín dụng, VIB tiếp tục duy trì vị thế nổi bật với gần1,2 triệu thẻ đang lưu hành, trong khi tổng chi tiêu qua thẻ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD. Đáng chú ý, Max Card ghi nhận gần 80.000 thẻ phát hành chỉ sau gần bốn tháng ra mắt, bước đầu cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với mô hình thẻ tín dụng theo gói hội viên. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn nhóm quyền lợi phù hợp với nhu cầu chi tiêu, qua đó cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu giá trị ưu đãi trên cùng một thẻ.

Tiếp nối mô hình lựa chọn gói hội viên được giới thiệu qua Max Card, VIB mở rộng cách tiếp cận này từ chi tiêu thẻ sang toàn bộ hành trình tài chính cá nhân với VIB Up . Giải pháp được thiết kế với ba gói quyền lợi gồm Plus, Pro và Elite, kết nối các nhu cầu về quản lý dòng tiền, tích lũy, vay vốn, chi tiêu và dịch vụ ngân hàng ưu tiên. Qua đó, VIB từng bước chuyển từ cung cấp các sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp tài chính theo nhu cầu, góp phần gia tăng mức độ sử dụng đa sản phẩm và chiều sâu gắn kết với khách hàng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy VIB tiếp tục duy trì định hướng phát triển trên nền tảng tăng trưởng đi đôi với chất lượng, chú trọng quản trị rủi ro, củng cố năng lực tài chính và không ngừng đổi mới trải nghiệm khách hàng. Với nền tảng vốn vững mạnh, chất lượng tài sản được cải thiện cùng hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện, VIB sẵn sàng bước vào nửa cuối năm với động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông cũng như nền kinh tế.