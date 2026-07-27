TPBank và hành trình gìn giữ những điều không thể quên

Triết lý ấy được hiện thực hóa bằng những việc làm bền bỉ, được vun đắp qua nhiều năm và trở thành một phần trong văn hóa của TPBank. Trong suốt nhiều năm qua, bên cạnh những chương trình hướng đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, TPBank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, coi đó là một phần trong hành trình phụng sự cộng đồng và phát triển bền vững.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tinh thần ấy tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc, TPBank đã trao 15 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước. Khoản đóng góp là sự chung tay của ngân hàng trong hành trình chăm lo đời sống người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Những ngày cuối tháng Bảy, hành trình của TPBank tiếp tục đưa những bước chân Người Tiên Phong tìm về các "địa chỉ đỏ" – nơi mỗi khoảng lặng đều gợi nhắc về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), giữa không gian trang nghiêm và tĩnh lặng, đoàn công tác TPBank thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân dành cho những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường; đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ nhân viên nhìn lại giá trị của hòa bình, của sự cống hiến và trách nhiệm tiếp nối hôm nay.

Rời thành phố, đoàn công tác tiếp tục đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, thăm gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên – người chiến sĩ vừa được tìm thấy sau nhiều thập kỷ kể từ ngày hy sinh.

Điều khiến tất cả xúc động không chỉ là cuộc trở về của người lính, đó còn là câu chuyện của người con gái đã dành gần sáu mươi năm để chờ đợi. Câu chuyện tình yêu và sự chờ đợi vượt qua gần sáu mươi năm đã khiến hành trình tri ân mang thêm một ý nghĩa rất khác. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ với một gia đình liệt sĩ, mà còn là cuộc gặp gỡ với những mất mát âm thầm phía sau chiến tranh; nơi sự hy sinh không chỉ thuộc về người lính, mà còn thuộc về những người ở lại, dành cả tuổi xuân để gìn giữ một lời hẹn.

Trong chuyến thăm ấy, đoàn công tác đã thay mặt Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú gửi tặng gia đình bài thơ "Không thể quên". Bài thơ được chính Chủ tịch sáng tác sau khi biết đến câu chuyện của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người con gái đã chờ ông gần sáu mươi năm.

Là một người lính từng trải qua những năm tháng quân ngũ, Chủ tịch Đỗ Minh Phú chọn viết lời tri ân không bằng diễn văn hay thông điệp, mà bằng những vần thơ giản dị, chân thành:"Tên anh là Quên… đâu thể lãng quên - Khi đất trời đã khắc tên Anh đó - Non sông này trang sử xanh máu đỏ - Riêng với Em là thương nhớ đợi chờ."

Và rồi, ở những câu thơ cuối, câu chuyện riêng của hai con người dường như đã trở thành câu chuyện chung của biết bao thế hệ: "Anh hiến tuổi xuân cho Tổ quốc mai sau - Em hiến cả đời cho lời thề bỏng cháy - Đất Mẹ ôm người con hy sinh năm ấy - Để đưa Anh về trong nỗi nhớ đầy vơi."

Những vần thơ ấy đã trở thành món quà đặc biệt của chuyến đi, không chỉ bởi tác giả là Chủ tịch HĐQT của một ngân hàng, mà bởi phía sau những câu chữ là ký ức của một người từng khoác áo lính. Chính sự đồng cảm ấy đã khiến "Không thể quên" vượt ra ngoài khuôn khổ của một bài thơ tri ân, trở thành lời nhắc nhở về những điều cần được gìn giữ trong đời sống hôm nay: lòng biết ơn, sự thủy chung và sự trân trọng đối với những hy sinh đã làm nên hòa bình. Bởi có những điều chỉ khi được viết bằng trái tim mới có thể chạm đến trái tim.

Đối với TPBank, những hoạt động tri ân chưa bao giờ là những sự kiện diễn ra trong một vài ngày kỷ niệm. Đó là sự tiếp nối của một văn hóa doanh nghiệp được vun đắp trong nhiều năm qua – văn hóa biết ơn, văn hóa phụng sự và văn hóa lấy con người làm trung tâm. Từ những chương trình đồng hành cùng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, xây nhà tình nghĩa, trao sinh kế cho người dân khó khăn, đến những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mỗi chương trình đều được bắt đầu từ một niềm tin giản dị: doanh nghiệp chỉ thực sự phát triển bền vững khi sự phát triển ấy tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Như Chủ tịch Đỗ Minh Phú từng chia sẻ: "Với TPBank, phụng sự cộng đồng không bắt đầu từ một chiến dịch và cũng không khép lại sau một ngày kỷ niệm. Đó là một phần trong văn hóa của Ngân hàng Tiên Phong – nơi mỗi bước tiến đều được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội."

Những khoản đóng góp rồi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, những chương trình sẽ khép lại, nhưng những cuộc gặp gỡ, những nén hương thành kính, hay một bài thơ được viết bằng tất cả sự trân trọng sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của những người tham dự. Và cũng chính từ những điều tưởng chừng giản dị ấy, văn hóa biết ơn, tinh thần phụng sự và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được vun đắp, trở thành một phần trong bản sắc của TPBank trên hành trình phát triển bền vững.



