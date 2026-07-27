Techcom Life củng cố vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng và tăng tốc chiến lược AI-First

Techcom Life công bố kế hoạch tăng cường năng lực tài chính, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Techcombank phê duyệt kế hoạch góp thêm 2.400 tỷ đồng vào Công ty. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, vốn điều lệ của Techcom Life dự kiến được nâng lên 4.300 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo và tiếp tục đầu tư vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng.

Kế hoạch tăng vốn phản ánh cam kết dài hạn của Techcombank đối với Techcom Life, đồng thời tạo điều kiện để Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và các sáng kiến lấy khách hàng làm trung tâm. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới gia nhập thị trường nhưng đang ghi nhận những kết quả tích cực trên thị trường.

Trong chưa đầy một năm kể từ khi thành lập, Techcom Life đã nhanh chóng xác lập vị thế vững chắc trên thị trường thông qua nền tảng bancassurance, mô hình vận hành ưu tiên số hóa và các giải pháp lấy khách hàng làm trọng tâm. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Công ty nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về doanh thu khai thác mới trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời duy trì vị trí số 1 ở kênh bancassurance.

Bên cạnh việc củng cố năng lực tài chính, Techcom Life tiếp tục tăng cường năng lực công nghệ và dữ liệu thông qua sự tham gia của One Mount Group với vai trò cổ đông chiến lược. Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, One Mount Group đã chính thức tham gia cơ cấu cổ đông của Techcom Life thông qua việc tiếp nhận phần vốn sở hữu thiểu số trước đây của Vingroup.

Năng lực công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số của One Mount Group được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Techcom Life tăng tốc triển khai chiến lược AI-first – đinh hướng đã được xác định ngay từ những ngày đầu thành lập. Thông qua việc ứng dụng AI và sức mạnh dữ liệu, Techcom Life hướng tới đơn giản hóa quy trình bảo hiểm, cá nhân hóa các giải pháp bảo vệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn bộ hành trình.

Đại diện Techcom Life chia sẻ: "Sự tham gia của One Mount Group tiếp tục củng cố năng lực công nghệ và dữ liệu của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ việc triển khai chiến lược AI-first. Cùng với sự đồng hành và cam kết từ Techcombank, đây là nền tảng vững chắc để chúng tôi tăng tốc đổi mới sáng tạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các giải pháp ngày càng phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam."

Định hướng phát triển dựa trên công nghệ và lấy khách hàng làm trọng tâm của Techcom Life cũng đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng từ những tổ chức quốc tế uy tín. Trong năm 2026, Công ty được vinh danh tại The Asian Banker Vietnam Awards và Insurance Asia Awards với các giải thưởng liên quan đến công nghệ bảo hiểm, chuyển đổi số và chất lượng sản phẩm.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, chia sẻ:

“Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc củng cố đồng thời nền tảng tài chính và năng lực công nghệ của Techcom Life. Kế hoạch tăng vốn từ Techcombank cùng với sự tham gia của One Mount Group với vai trò cổ đông chiến lược về công nghệ và dữ liệu sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chiến lược AI-first, mang đến trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn, cá nhân hóa hơn cho khách hàng Việt Nam, và xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thế hệ mới cho Việt Nam. Định hướng của chúng tôi vẫn không thay đổi: kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác và cổ đông thông qua tăng trưởng bền vững và đổi mới liên tục."

Với nền tảng vốn được tăng cường, sự đồng hành từ Techcombank và năng lực công nghệ được bổ sung thông qua One Mount Group, Techcom Life sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và những trải nghiệm khách hàng khác biệt, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm - Trao quyền tự chủ tương lai" , đồng thời đóng góp vào sự phát triển dài hạn của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.