Giá USD ngân hàng vượt 26.500 đồng, tiến sát đỉnh lịch sử

Ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.293 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.028 - 26.558 đồng/USD.

Đáng chú ý, mức tỷ giá trung tâm hiện nay đã tiến rất gần đỉnh lịch sử 25.298 đồng/USD từng được thiết lập vào ngày 25/8/2025. Như vậy, chỉ cần tăng thêm 5 đồng, tỷ giá trung tâm sẽ cân bằng mức cao nhất từng ghi nhận.

Đi cùng tỷ giá trung tâm, mặt bằng giá USD tại các ngân hàng cũng tiến sát mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào cuối tháng 8/2025.

Trong phiên 27/7, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.110 đồng chiều mua và 26.520 đồng chiều bán, cùng tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. BIDV tăng 5 đồng ở cả hai chiều, lên 26.135 - 26.515 đồng/USD.

Trong khi đó, VietinBank niêm yết ở 26.074 - 26.519 đồng/USD, Techcombank ở 26.126 - 26.526 đồng/USD. Eximbank và Sacombank lần lượt niêm yết giá bán USD ở mức 26.500 đồng và 26.504 đồng.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.420 đồng chiều mua vào và 26.470 đồng chiều bán ra.

Áp lực tỷ giá trong nước vẫn duy trì trong bối cảnh đồng bạc xanh đang lấy lại sức mạnh trên thị trường quốc tế. Theo đó, USD vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6. Chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt – dao động quanh 101,2 điểm.

Một trong những động lực đáng chú ý của USD là diễn biến giá năng lượng. Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Không chỉ VND, nhiều đồng tiền lớn khác cũng chịu sức ép trước USD. Trong tuần qua, EUR/USD giảm gần 0,6%, trong khi đồng yen Nhật tiếp tục dao động gần vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ.