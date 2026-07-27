Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá USD ngân hàng vượt 26.500 đồng, tiến sát đỉnh lịch sử

| | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá USD/VND đang tiến sát mức cao nhất lịch sử ghi nhận vào cuối tháng 8/2025. Tại các ngân hàng, giá bán USD đã vượt 26.500 đồng, trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.293 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.028 - 26.558 đồng/USD.

Đáng chú ý, mức tỷ giá trung tâm hiện nay đã tiến rất gần đỉnh lịch sử 25.298 đồng/USD từng được thiết lập vào ngày 25/8/2025. Như vậy, chỉ cần tăng thêm 5 đồng, tỷ giá trung tâm sẽ cân bằng mức cao nhất từng ghi nhận.

Đi cùng tỷ giá trung tâm, mặt bằng giá USD tại các ngân hàng cũng tiến sát mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào cuối tháng 8/2025.

Trong phiên 27/7, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.110 đồng chiều mua và 26.520 đồng chiều bán, cùng tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. BIDV tăng 5 đồng ở cả hai chiều, lên 26.135 - 26.515 đồng/USD.

Trong khi đó, VietinBank niêm yết ở 26.074 - 26.519 đồng/USD, Techcombank ở 26.126 - 26.526 đồng/USD. Eximbank và Sacombank lần lượt niêm yết giá bán USD ở mức 26.500 đồng và 26.504 đồng.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.420 đồng chiều mua vào và 26.470 đồng chiều bán ra.

Áp lực tỷ giá trong nước vẫn duy trì trong bối cảnh đồng bạc xanh đang lấy lại sức mạnh trên thị trường quốc tế. Theo đó, USD vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6. Chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt – dao động quanh 101,2 điểm.

Một trong những động lực đáng chú ý của USD là diễn biến giá năng lượng. Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Không chỉ VND, nhiều đồng tiền lớn khác cũng chịu sức ép trước USD. Trong tuần qua, EUR/USD giảm gần 0,6%, trong khi đồng yen Nhật tiếp tục dao động gần vùng thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Tỷ giá cuối năm: Kỳ vọng giữ ổn định giữa nhiều sức ép

Quang Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật KQKD 6 tháng của 15 ngân hàng đến chiều 27/7: VIB, VietABank, VPBank, Techcombank,...

Cập nhật KQKD 6 tháng của 15 ngân hàng đến chiều 27/7: VIB, VietABank, VPBank, Techcombank,... Nổi bật

Sáng 27/7, cổ phiếu LPBank tăng vọt sau khi danh sách cổ đông mới được công bố

Sáng 27/7, cổ phiếu LPBank tăng vọt sau khi danh sách cổ đông mới được công bố Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 có thông tin đáng chú ý về vi phạm trong lĩnh vực kim cương

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 có thông tin đáng chú ý về vi phạm trong lĩnh vực kim cương

16:51 , 27/07/2026
Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng

Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng

16:28 , 27/07/2026
Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"

Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"

16:15 , 27/07/2026
Vì sao cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại hơn 21 tỷ đồng và 330.000 USD?

Vì sao cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại hơn 21 tỷ đồng và 330.000 USD?

15:03 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên