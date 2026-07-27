Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 có thông tin đáng chú ý về vi phạm trong lĩnh vực kim cương

Kim Cương PJA (TP.HCM) tuyên bố đóng cửa chờ giải thể, phá sản. (Ảnh: Trần Chung)

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (địa bàn TP.HCM và Đồng Nai), cho biết, thời gian gần đây, thông tin liên quan đến một số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đã tác động đến tâm lý một bộ phận người tiêu dùng khi giao dịch sản phẩm vàng trang sức, đá quý trên thị trường.

Cũng theo bà Liên, việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

Do đó, người dân và doanh nghiệp cần có đánh giá đầy đủ, dựa trên các thông tin chính thống, đáng tin cậy, không nên đồng nhất vụ việc của một số cá nhân, tổ chức với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn - lĩnh vực có đông đảo doanh nghiệp hiện đang hoạt động tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý, cấp phép và kiểm tra định kỳ của nhiều cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP).

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và tránh những thiệt hại không đáng có, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị:

- Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ: tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; công khai, minh bạch chính sách bán hàng, thu mua lại sản phẩm; chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng và phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu theo quy định.

- Đối với người tiêu dùng: bình tĩnh, cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, bán sản phẩm; ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; lưu giữ phiếu bảo hành, chứng thư kiểm định (nếu có); tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại trước khi giao dịch; kịp thời phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường hoặc trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, đánh giá các tác động phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật.

Đông người dân tới SJC giao dịch vào sáng ngày 23/7, chỉ một ngày sau khi thông tin kim cương lậu đã bị tuồn vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp nghiệp này. (Ảnh: Trần Chung)

Thời gian qua, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương trên địa bàn TP.HCM đã có động thái đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Trong đó, một số thương hiệu đã hoạt động lâu năm và có tên tuổi trên thị trường như PJA, Long Ngọc Luxury, Thực Lan Diamond, Tiệm vàng Kim Hồng, Kim Lý, Ngọc Tâm, hay Ngọc Châu Âu…

Cùng thời điểm trên, Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan đã được tiến hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận khi có sự tiếp tay của Đặng Ngọc Thảo – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB, đơn vị thành viên của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khi mở rộng Chuyên án 268V, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây buôn lậu đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trong đó, Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC đã "nhận lệnh" từ Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc công ty để liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ./