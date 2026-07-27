Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"
Ghi nhận tại chợ An Đông (TP.HCM) cho thấy nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, trong khi các tiệm còn mở cũng rơi vào cảnh vắng khách, không khí mua bán trầm lắng sau những biến động của thị trường kim cương.
Sau những biến động của thị trường kim cương thời gian qua, không khí mua bán tại nhiều khu kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM trở nên trầm lắng hơn hẳn. Ghi nhận tại khu vực được xem là "thủ phủ" vàng bạc, đá quý trong chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, TPHCM), nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách, thậm chí tạm ngừng hoạt động.
Theo ghi nhận, dọc khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý trong chợ, nhiều cửa hàng đóng kín cửa, phía trước phủ bạt hoặc treo biển "Tạm nghỉ". Không gian vốn nhộn nhịp khách ra vào nay trở nên yên ắng, nhiều quầy hàng không có người giao dịch.
Một số cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động nhưng lượng khách khá thưa thớt. Bên trong các quầy, tiểu thương chủ yếu ngồi bấm điện thoại, trò chuyện hoặc sắp xếp lại hàng hóa trong lúc chờ khách. Thỉnh thoảng mới có vài người ghé xem sản phẩm, hỏi giá rồi nhanh chóng rời đi mà không phát sinh giao dịch.
Khung cảnh hiện tại khác hẳn với thời điểm thị trường sôi động trước đây, khi khu vực này thường xuyên tấp nập người mua bán, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hay mùa cưới. Sự vắng vẻ kéo dài khiến nhiều tiểu thương phải thu hẹp hoạt động, trong khi một số cửa hàng lựa chọn tạm ngừng kinh doanh.
Theo nhiều tiểu thương, sức mua giảm mạnh trong thời gian qua khiến hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và kim cương rơi vào tình trạng trầm lắng. Họ kỳ vọng thị trường sớm ổn định trở lại để hoạt động mua bán từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động.
Đời sống pháp luật