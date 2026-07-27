VietABank tăng trưởng vững chắc, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

Tăng trưởng cân bằng giữa quy mô và chất lượng

Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, VietABank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, năng lực quản trị rủi ro cũng như chiến lược tăng trưởng cân bằng giữa quy mô và chất lượng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh. Dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Song song với mục tiêu tăng trưởng, VietABank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,22%, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Những con số trên cho thấy VietABank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh doanh đi đôi với an toàn hoạt động, tạo nền tảng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững

Một trong những dấu ấn nổi bật của VietABank trong nửa đầu năm 2026 là việc hợp tác với 2 định chế tài chính quốc tế là Quỹ Hợp tác Khí hậu Toàn cầu (GCPF) và Quỹ Đầu tư Thụy Sĩ cho các thị trường mới nổi (SIFEM), đón dòng vốn 35 triệu USD cho phát triển bền vững.

VietABank ký kết hợp tác với 2 định chế tài chính quốc tế GCPF và SIFEM

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 06/7/2026 tại Hà Nội, GCPF và SIFEM sẽ cung cấp cho VietABank hai khoản vay ưu tiên. Trong đó, 10 triệu USD hướng tới các khoản vay kinh doanh và bán lẻ dành cho phụ nữ với mục đích nhà ở, y tế, giáo dục. Khoản vay 25 triệu USD còn lại được dành cho lĩnh vực tài chính xanh cốt lõi bao gồm hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các khoản vay, GCPF và SIFEM cũng triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Đây là những bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Ngân hàng, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và triển khai các chương trình tài chính xanh theo thông lệ quốc tế.

Việc đồng hành cùng các tổ chức tài chính quốc tế cũng khẳng định uy tín, năng lực và sức hấp dẫn của VietABank đối với các đối tác nước ngoài, tạo nền tảng để Ngân hàng tiếp tục mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.

Đa dạng hóa hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ mới

Song song với việc mở rộng hợp tác quốc tế, VietABank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng đã ra mắt ezSHOP – nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong quản lý bán hàng, thanh toán và vận hành, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Mới đây nhất, VietABank giới thiệu thẻ tín dụng điện tử VAB VISA Credit ezDaily – giải pháp tài chính số cho phép khách hàng đăng ký trực tuyến hoàn toàn trên ứng dụng VIETABANK, được phê duyệt nhanh và sử dụng ngay mà không cần chờ phát hành thẻ vật lý.

VietABank ra mắt thẻ tín dụng điện tử ezDaily, gia tăng trải nghiệm tài chính hiện đại

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, VietABank cũng triển khai nền tảng ngân hàng số thế hệ mới VIETABANK BIZ. Giải pháp này mang đến trải nghiệm đồng nhất giữa Internet Banking và ứng dụng di động, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính, thực hiện giao dịch và phê duyệt công việc trên một hệ thống thống nhất, thuận tiện và an toàn hơn.

Việc liên tục ra mắt các sản phẩm, nền tảng số mới khẳng định định hướng phát triển của VietABank trong việc xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, phủ kín ba phân khúc trọng tâm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tạo động lực cho giai đoạn tăng tốc cuối năm

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn của VIETABANK trên ba phương diện: tăng trưởng hiệu quả, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VietABank chia sẻ: "Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để VietABank tiếp tục tăng tốc trong chặng đường còn lại của năm 2026. Chúng tôi kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến. VietABank sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng."

Tiếp nối đà tăng trưởng, VietABank vừa ban hành Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành 85,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 8.163,6 tỷ đồng lên hơn 9.020,8 tỷ đồng.

Với nền tảng tài chính ổn định, năng lực quản trị ngày càng được nâng cao, chiến lược chuyển đổi số được triển khai đồng bộ cùng mạng lưới hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng, VietABank đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường, tạo động lực để bứt phá trong những tháng cuối năm 2026.