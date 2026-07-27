Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tính đến hết tháng 5/2026, tổng phương tiện thanh toán (M2) của nền kinh tế đạt 19.974.985 tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi của khu vực dân cư tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng dòng tiền vẫn ưu tiên kênh ngân hàng.

Cũng theo số liệu đăng tải trên webside NHNN, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 6.168.130 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cuối năm trước. Ngược lại, tiền gửi của dân cư đạt 10.826.998 tỷ đồng, tăng 4,76%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng phương tiện thanh toán.

Diễn biến này cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục duy trì xu hướng gửi tiết kiệm, trong bối cảnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn vẫn ở mức hấp dẫn và người dân có xu hướng ưu tiên các kênh đầu tư an toàn. Trong khi đó, việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm nhẹ có thể phản ánh nhu cầu sử dụng dòng tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.