Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Đến cuối tháng 5, tiền gửi của dân cư đạt 10.826.998 tỷ đồng, tăng 4,76%.

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tính đến hết tháng 5/2026, tổng phương tiện thanh toán (M2) của nền kinh tế đạt 19.974.985 tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi của khu vực dân cư tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng dòng tiền vẫn ưu tiên kênh ngân hàng.

Cũng theo số liệu đăng tải trên webside NHNN, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 6.168.130 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cuối năm trước. Ngược lại, tiền gửi của dân cư đạt 10.826.998 tỷ đồng, tăng 4,76%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng phương tiện thanh toán.

Diễn biến này cho thấy khu vực hộ gia đình tiếp tục duy trì xu hướng gửi tiết kiệm, trong bối cảnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn vẫn ở mức hấp dẫn và người dân có xu hướng ưu tiên các kênh đầu tư an toàn. Trong khi đó, việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm nhẹ có thể phản ánh nhu cầu sử dụng dòng tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Có nên mua chứng chỉ tiền gửi vì lãi suất cao?

Theo Thúy Hằng

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật KQKD 6 tháng của 15 ngân hàng đến chiều 27/7: VIB, VietABank, VPBank, Techcombank,...

Cập nhật KQKD 6 tháng của 15 ngân hàng đến chiều 27/7: VIB, VietABank, VPBank, Techcombank,... Nổi bật

Sáng 27/7, cổ phiếu LPBank tăng vọt sau khi danh sách cổ đông mới được công bố

Sáng 27/7, cổ phiếu LPBank tăng vọt sau khi danh sách cổ đông mới được công bố Nổi bật

Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"

Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"

16:15 , 27/07/2026
Vì sao cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại hơn 21 tỷ đồng và 330.000 USD?

Vì sao cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại hơn 21 tỷ đồng và 330.000 USD?

15:03 , 27/07/2026
Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều ngày 27/7 tại PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu,...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều ngày 27/7 tại PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu,...

14:14 , 27/07/2026
VietABank tăng trưởng vững chắc, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

VietABank tăng trưởng vững chắc, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững

13:30 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên