Có nên mua chứng chỉ tiền gửi vì lãi suất cao?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Lãi suất hấp dẫn nhưng cần cân nhắc thời hạn nắm giữ

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn. Người mua được hưởng mức lãi suất theo thỏa thuận và được hoàn trả gốc khi đến hạn.

So với tiền gửi tiết kiệm thông thường, chứng chỉ tiền gửi tại một số ngân hàng có thể được áp dụng mức lãi suất hấp dẫn hơn, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. Tuy nhiên, đây không phải là quy luật chung, bởi lãi suất còn phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và từng thời kỳ.

Đổi lại, chứng chỉ tiền gửi thường có thời hạn cố định và điều kiện tất toán trước hạn kém linh hoạt hơn gửi tiết kiệm. Một số sản phẩm không cho phép tất toán trước hạn hoặc chỉ được chuyển nhượng theo quy định của ngân hàng phát hành.

Chỉ nên mua khi phù hợp với kế hoạch tài chính

Việc có nên mua chứng chỉ tiền gửi hay không phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng vốn của mỗi người.

Nếu có khoản tiền nhàn rỗi trong thời gian dài, chưa có nhu cầu sử dụng và muốn nhận mức sinh lời ổn định, chứng chỉ tiền gửi có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu cần sự linh hoạt để có thể rút tiền khi phát sinh nhu cầu đột xuất, gửi tiết kiệm thông thường có thể phù hợp hơn, bởi nhiều sản phẩm hiện nay cho phép tất toán trước hạn hoặc rút một phần tiền gửi theo quy định của từng ngân hàng.

Trước khi quyết định, người gửi tiền nên tìm hiểu kỹ các điều khoản về kỳ hạn, lãi suất, phương thức trả lãi, điều kiện tất toán trước hạn, khả năng chuyển nhượng cũng như các quyền và nghĩa vụ đi kèm. Đồng thời, nên lựa chọn mua chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng được phép phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm quyền lợi của mình.