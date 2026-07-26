Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 26/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật lúc 9h sáng 26/7, giá vàng trong nước giữ nguyên so với cuối phiên 25/7 nhưng đã giảm rất mạnh nếu so với cuối tuần trước. Vàng miếng tại các thương hiệu lớn hiện phổ biến ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra sau một tuần biến động dữ dội.

Ở phân khúc vàng miếng , SJC và DOJI cùng ghi nhận mức giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước. PNJ giảm tương ứng 6,5 triệu đồng/lượng và 6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có mức giảm nhẹ hơn ở chiều mua, khoảng 5,1 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán giảm 6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Hiện cả 5 thương hiệu cùng niêm yết vàng miếng ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm sâu nếu so với cuối tuần trước, song mức điều chỉnh có sự phân hóa lớn giữa các thương hiệu.

SJC hiện giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. PNJ niêm yết 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6,3 triệu đồng/lượng và 5,3 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Như vậy, sau một tuần biến động mạnh, vàng miếng đã mất tới 6-7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm phổ biến khoảng 3,7-6,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đáng chú ý, sau khi từng nới rộng lên gần 6 triệu đồng/lượng trong tuần, chênh lệch giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu trong nhóm khảo sát đã thu hẹp đáng kể vào sáng 26/7.

Ở chiều mua vào, PNJ niêm yết 136,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 138,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm, tạo khoảng cách 2,7 triệu đồng/lượng. SJC mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng, còn DOJI là 138,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều bán ra, SJC niêm yết 141 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm, chênh lệch 1,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng đóng cửa tuần ở mức 4.054 USD/ounce, tăng gần 0,9% so với cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi giá dầu Brent hạ nhiệt sau khi vượt mốc 100 USD/thùng. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông và đánh giá tác động của giá năng lượng đối với lạm phát, trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định vàng và bạc đang hình thành vùng hỗ trợ quanh 3.950 USD/ounce và 55 USD/ounce, bất chấp lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Theo ông, không thể loại trừ khả năng giá giảm xuống dưới các ngưỡng này nếu căng thẳng địa chính trị leo thang mạnh, song vàng đang cho thấy khả năng phục hồi. Việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nếu đúng như kỳ vọng, cũng có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm hơn 4% sau khi tăng hơn 7% trong phiên trước và lần đầu tiên vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 5. Đợt tăng mạnh trước đó diễn ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 23%. Kim loại quý chịu sức ép khi thị trường lo ngại giá năng lượng tăng do chiến sự sẽ thúc đẩy lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất và lợi suất trái phiếu cao lại làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Sự chú ý của thị trường hiện hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn đang định giá khoảng 82% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9.

Các nhà phân tích tại ING nhận định đợt phục hồi gần đây của kim loại quý chủ yếu đến từ hoạt động bắt đáy và mua bù các vị thế bán khống sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh kỷ lục hồi đầu năm. Tuy nhiên, giá dầu và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao có thể hạn chế đà phục hồi, khiến mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng quan trọng cần theo dõi đối với giá vàng trong ngắn hạn.