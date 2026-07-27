AI tái định hình nhân sự ngành Tài chính

Hai chuyển dịch lớn trong ngành tài chính dưới tác động của AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình ngành Tài chính theo hai hướng lớn.

Thứ nhất, AI phân chia lại công việc giữa con người và công nghệ. Những tác vụ lặp lại như nhập liệu, đối soát, kiểm tra chứng từ hay lập báo cáo ngày càng được tự động hóa. AI cũng hỗ trợ phân tích dữ liệu, xây dựng dự báo, chấm điểm tín dụng và đề xuất phương án đầu tư. Con người vì thế chuyển dần sang xác định vấn đề, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm với quyết định cuối cùng.

Thứ hai, AI thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới. Ngân hàng số, thanh toán thông minh, tín dụng số, tư vấn đầu tư tự động, RegTech hay quản trị tài sản ứng dụng AI đang mở ra nhiều vị trí trong phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm FinTech, phát hiện gian lận và quản trị rủi ro mô hình.

Hai chuyển dịch này đòi hỏi nhân sự không chỉ vững chuyên môn tài chính, mà còn phải hiểu dữ liệu, công nghệ, khách hàng và mô hình kinh doanh.

Bốn trụ cột năng lực mới của nhân sự tài chính

Theo TS. David Hoàng - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, hai chuyển dịch này đang hình thành bốn trụ cột năng lực mới đối với nhân sự tài chính, đồng thời đặt ra yêu cầu điều chỉnh cách người học được chuẩn bị cho thị trường lao động.

Trụ cột 1: Từ kiến thức nghiệp vụ sang hiểu biết tài chính – kinh doanh tích hợp

Nhân sự tài chính không còn chỉ làm việc trong từng chức năng riêng như kế toán, tín dụng, đầu tư hay kiểm toán.

Họ cần hiểu một quyết định tài chính tác động như thế nào đến khách hàng, vận hành, công nghệ và chiến lược doanh nghiệp; từ đó kết nối số liệu với bối cảnh kinh doanh thay vì chỉ thực hiện phép tính chính xác.

Trụ cột 2: Từ xử lý thủ công sang điều phối con người và AI

AI có thể thực hiện nhiều bước trong quy trình tài chính, nhưng con người vẫn phải xác định vấn đề, lựa chọn dữ liệu, kiểm tra giả định và đánh giá kết quả.

Nhân sự tương lai không nhất thiết trở thành lập trình viên, nhưng cần hiểu cách AI vận hành và biết khi nào nên chấp nhận, điều chỉnh hoặc bác bỏ đề xuất của hệ thống.

Trụ cột 3: Từ vận hành nghiệp vụ sang phát triển sản phẩm FinTech

Khi ranh giới giữa tài chính, dữ liệu và sản phẩm số ngày càng mờ, nhân sự tài chính cần tham gia sâu hơn vào thiết kế dịch vụ, xây dựng hành trình khách hàng và phát triển sản phẩm FinTech.

Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức nghiệp vụ, tư duy sản phẩm, phân tích dữ liệu và khả năng phối hợp với đội ngũ công nghệ.

Trụ cột 4: Từ tuân thủ quy trình sang kiểm soát và chịu trách nhiệm về AI

Khi AI được ứng dụng trong tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và phát hiện gian lận, nhân sự tài chính phải kiểm soát chất lượng dữ liệu, độ thiên lệch và khả năng giải thích của mô hình.

AI có thể đưa ra khuyến nghị, nhưng con người và tổ chức vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng về tính pháp lý, đạo đức và lợi ích khách hàng.

Asia University Program chuẩn bị nhân lực tài chính cho thời đại AI

Trước những thay đổi của thị trường, đào tạo Tài chính cần vượt khỏi phạm vi nghiệp vụ truyền thống, đồng thời phát triển năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Tại Asia University Program, chương trình được xây dựng với hai hướng chuyên sâu, tương ứng với những chuyển dịch lớn của ngành Tài chính trong thời đại AI.

Hướng Công nghệ tài chính tập trung vào sự giao thoa giữa tài chính, dữ liệu và công nghệ, với các nội dung như ngân hàng số, thanh toán điện tử, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm FinTech. Sinh viên được rèn tư duy sản phẩm, khả năng thấu hiểu khách hàng và phối hợp giữa tài chính, công nghệ với vận hành để tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số mới.

Hướng Đầu tư – Quản lý tài chính đi sâu vào phân tích thị trường, quản lý tài sản, đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Dữ liệu, công nghệ và AI được sử dụng để hỗ trợ xử lý thông tin, đánh giá tài sản, nhận diện rủi ro và nâng cao chất lượng quyết định. Công nghệ không thay thế kiến thức chuyên môn, mà giúp sinh viên mở rộng khả năng phân tích và kiểm chứng các phương án tài chính trong nhiều bối cảnh.

Dù lựa chọn hướng chuyên sâu nào, sinh viên đều được phát triển nền tảng tiếng Anh, tiếng Trung, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực làm việc liên ngành.

Các dự án và bài toán thực tế giúp người học kết nối kiến thức tài chính với dữ liệu, công nghệ, khách hàng và mô hình kinh doanh, thay vì tiếp cận từng lĩnh vực một cách tách rời.

Với chương trình đào tạo quốc tế, bằng cấp từ trường đại học Top 500 thế giới và lộ trình học 2 năm tại Việt Nam - 2 năm học tại Đài Loan (Trung Quốc), Asia University Program hướng tới đào tạo thế hệ nhân sự tài chính vừa có kiến thức chuyên môn vừa có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ.

Không đào tạo người cạnh tranh với AI, mà đào tạo người làm chủ AI

AI không làm mất đi toàn bộ việc làm trong ngành tài chính. Tuy nhiên, AI sẽ làm giảm nhu cầu đối với những người chỉ thực hiện các tác vụ lặp lại và làm tăng nhu cầu đối với những người có khả năng kết hợp tài chính, dữ liệu, công nghệ và tư duy ra quyết định.

Vì vậy, mục tiêu của giáo dục tài chính trong giai đoạn mới không phải là đào tạo sinh viên thực hiện tốt hơn những công việc AI có thể thay thế. Mục tiêu quan trọng hơn là giúp sinh viên biết sử dụng AI, hiểu giới hạn của công nghệ, kiểm soát rủi ro và tạo ra giá trị mới.

Nhân sự tài chính tương lai sẽ không chỉ là kế toán viên, chuyên viên tín dụng hay nhà phân tích đầu tư theo nghĩa truyền thống. Họ sẽ là những người có khả năng hiểu tài chính, sử dụng dữ liệu, phát triển sản phẩm số và đưa ra các quyết định có trách nhiệm trong một nền kinh tế ngày càng được vận hành bởi công nghệ.

Asia University Program là chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) - Top 401-500 đại học tốt nhất thế giới (THE 2026).

Website: https://asia-vn.edu.vn/