Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 28/7 giảm mạnh tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, SJC,...

Cập nhật giá vàng mới nhất, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá vàng miếng trên thị trường hiện phô biến ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Riêng tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán xuống 138,0 - 140,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 138,1 - 142,0 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI và SJC lại giao dịch lần lượt là 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng và 137,0 - 141,0 triệu đồng/lượng.

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Đầu giờ sáng ngày 28/7, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 139,0 - 143,0 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, PNJ, DOJI, SJC lần lượt áp dụng giá 137,6 - 142,6 triệu đồng/lượng; 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng; 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 140,1 - 144,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.047 USD/ounce, quay đầu giảm gần 70 USD/ounce sau khi hồi phục lên 4.117 USD/ounce tối hôm qua.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch chiều muộn tại Mỹ ngày thứ Hai, khi giá dầu giảm giúp xoa dịu áp lực lạm phát phát sinh từ xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, giới đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố trong tuần này.

Lãi suất tại Mỹ vẫn là rủi ro vĩ mô lớn nhất đối với thị trường vàng, khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định chính sách vào ngày thứ Tư. Hiện thị trường đang định giá khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ở mức đáng kể nhưng chưa chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này khiến đà tăng của vàng bị hạn chế, do nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và bác bỏ kỳ vọng sớm nới lỏng.

Trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ vẫn chưa rõ ràng, giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng và tâm lý thận trọng trước các sự kiện chính sách quan trọng.

Eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố rủi ro vĩ mô lớn nhất đối với thị trường năng lượng và gián tiếp ảnh hưởng đến giá vàng. Trước khi xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 15 triệu thùng dầu/ngày từ khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, những gián đoạn gần đây đối với hoạt động vận tải đã buộc các quốc gia xuất khẩu dầu trong khu vực phải phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống đường ống, vốn không được thiết kế để thay thế hoàn toàn vai trò của eo biển Hormuz.

Việc Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công trong ngày thứ Hai đã nhanh chóng hạ nhiệt sức ép trên thị trường dầu mỏ.

Diễn biến này góp phần làm giảm áp lực lạm phát từ giá dầu và kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống. Tuy nhiên, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường, khiến vàng tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ các rủi ro địa chính trị. Dẫu vậy, nguy cơ lãi suất thực duy trì ở mức cao vẫn là yếu tố hạn chế dòng tiền mua đuổi đối với kim loại quý.