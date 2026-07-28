Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực hải quan, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm

Thông tư số 104/2026/TT-BTC nêu rõ, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành được quy định tại Thông tư này thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Chi cục trưởng và tương đương thuộc đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân trong phạm vi được phân cấp theo quy định tại Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp phạm vi kiểm tra chuyên ngành gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công người đứng đầu một đơn vị thuộc Bộ làm trưởng đoàn kiểm tra.

Thông tư nêu rõ quy định phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực dự trữ quốc gia; quản lý, sử dụng tài sản công; lĩnh vực kế toán, kiểm toán; lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể; lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; lĩnh vực viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; lĩnh vực thống kê; lĩnh vực ngân sách nhà nước; lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế… Trong đó:

Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Cục Hải quan theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề được Cục trưởng Cục Hải quan phê duyệt.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành: Kiểm tra chấp hành pháp luật về hải quan theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngoài phạm vi kiểm tra sau thông quan quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Hải quan số 54/2014/QH13. Đối với hoạt động kiểm tra thuế và kiểm tra hải quan đã có quy định kiểm tra tại pháp luật về hải quan, pháp luật về quản lý thuế thì thực hiện theo pháp luật đó.

Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật khác có liên quan.

Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân và pháp luật khác có liên quan.

Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan.

Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư này và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 126/2025/TT-BTC quy định quy trình kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính./.



