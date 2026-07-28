Sáng ngày 28/7: Giá bạc giảm hơn 2 triệu đồng, giao dịch trên 58 triệu đồng/kg

Chuyên gia Đinh Thế Hiển 61 bài viết Thị trường vàng Việt Nam gần đây đang bộc lộ dấu hiệu đầu cơ mạnh khi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, trong khi nguồn cung trong nước lại khan hiếm Tại: Lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC có giảm?

Hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với nghịch lý thừa tiền. Trạng thái tín dụng đang khó mà bây giờ bị đột ngột dừng thì ngân hàng cũng khó chuyển tín dụng qua khách hàng mới. Quy định quá chặt sẽ vừa làm khó các ngân hàng vừa làm giảm tính thị trường của ngân hàng thương mại Tại: Sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng: Chuyên gia đề xuất gì?

Sáng ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh 57,3 USD/ounce, giảm hơn 2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Tương tự, giá vàng giao dịch quanh 4.045 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce.

Giá kim loại quý biến động mạnh trong bối cảnh thị trường chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong tuần này. Cụ thể, tâm điểm của thị trường bạc sẽ là quyết định lãi suất và cuộc họp báo của FOMC. FED được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, do đó giới đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào thông điệp của Chủ tịch FED về triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng chính sách trong các cuộc họp tiếp theo.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối tuần vừa qua, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể suy yếu, khiến diễn biến của kim loại quý phụ thuộc nhiều hơn vào đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Nếu FED đưa ra thông điệp mang tính ôn hòa hơn, điều này có thể khiến USD suy yếu và tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

“Giá bạc nhiều khả năng sẽ biến động mạnh quanh thời điểm công bố quyết định lãi suất và cuộc họp báo FOMC”, chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết.

Về tồn kho bạc, dữ liệu cho thấy, tồn kho bạc tại SHFE tiếp tục tăng trong tuần qua, từ khoảng 936,7 tấn lên 972,6 tấn, tương đương tăng khoảng 35,9 tấn, tăng gần 3,8%. Diễn biến này cho thấy lượng bạc lưu trữ tại hệ thống kho của SHFE tiếp tục được bổ sung, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với tuần trước.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.218,4 tấn lên 10.292,1 tấn, tương đương tăng khoảng 73,7 tấn trong tuần, hay gần 0,7%.

Như vậy, tồn kho bạc tại cả SHFE và COMEX đều tiếp tục tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ, mức tăng tại SHFE vẫn rõ rệt hơn, cho thấy hoạt động nhập kho tại Trung Quốc duy trì tích cực, trong khi tồn kho tại Mỹ tăng với tốc độ tương đối nhẹ

Theo dữ liệu muavangbac.vn, trong phiên ngày 27/7, iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý đã bán ra gần 20 tấn bạc. Sau giao dịch này, lượng bạc do SLV nắm giữ giảm còn 15.020 tấn, tương ứng hơn 28,5 tỷ USD.

Nguồn: muavangbac.vn

Với giá bạc trong nước, theo đà giảm của giá bạc thế giới, giá bạc trong nước cũng được điều chỉnh theo. Cụ thể, khảo sát lúc 9h27 sáng ngày 28/7, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,127- 2,193 triệu đồng/lượng; bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 56,719– 58,479 triệu đồng/kg. Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,122- 2,193 triệu đồng/lượng.