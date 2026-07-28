Chủ tịch Techcom Insurance Ông Pranav Seth: Bảo hiểm bổ sung là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ thống bảo vệ sức khỏe toàn dân

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Pranav Seth đã chia sẻ về vai trò của bảo hiểm sức khỏe bổ sung trong hệ thống bảo vệ đa tầng, cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm bảo hiểm, cũng như tầm nhìn mà Techcom Insurance theo đuổi nhằm góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

PV: Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 95%, nhưng người dân vẫn phải tự chi trả gần 40% chi phí y tế. Theo ông, con số này phản ánh điều gì và mục tiêu giảm tỷ lệ tự chi trả xuống còn 30% vào năm 2030 liệu có khả thi?

Ông Pranav Seth: Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng bảo hiểm y tế công rất vững chắc. Thành quả bao phủ 95% dân số là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào hạ tầng y tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nền tảng ban đầu. Trên phạm vi toàn cầu, chi phí y tế luôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong khi ngân sách công khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

Nghiên cứu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy ngay cả ở những quốc gia có hệ thống y tế phát triển, nguồn tài chính công cũng thường chỉ đáp ứng dưới 60% tổng chi tiêu y tế. Phần còn lại đến từ bảo hiểm thương mại hoặc chi trả trực tiếp của người dân.

Việt Nam cũng đang đối mặt với xu hướng tương tự. Chi phí y tế bình quân đầu người đạt khoảng 270 USD vào năm 2025, tăng bình quân khoảng 12% mỗi năm trong 5 năm gần đây, trong khi tỷ lệ chi trả trực tiếp vẫn duy trì ở mức khoảng 40%.

Điều đáng lo ngại là khi mắc các bệnh nghiêm trọng, nhiều gia đình phải đứng trước lựa chọn rất khó khăn: tiếp cận phương pháp điều trị tốt hơn hay bảo toàn khoản tích lũy của mình. Vì vậy, mục tiêu giảm tỷ lệ chi trả trực tiếp xuống còn 30% vào năm 2030 là đầy thách thức nhưng hoàn toàn đúng hướng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia thành công đều xây dựng hệ thống bảo vệ nhiều tầng, trong đó bảo hiểm y tế công đóng vai trò nền tảng, còn bảo hiểm bổ sung hỗ trợ phần chi phí chưa được bao phủ. Singapore hay Trung Quốc đều đã giảm tỷ lệ chi trả trực tiếp xuống khoảng 25-32% nhờ mô hình này.

PV: Chính phủ đang thúc đẩy mô hình bảo vệ sức khỏe đa tầng, trong đó bảo hiểm thương mại đóng vai trò bổ sung cho BHYT. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần định vị mình như thế nào để vừa tạo ra giá trị kinh doanh bền vững vừa đóng góp vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân?

Ông Pranav Seth: Theo tôi, đây là định hướng hoàn toàn phù hợp với thực tiễn quốc tế.

Bảo hiểm thương mại không thể thay thế bảo hiểm y tế công, nhưng bảo hiểm công cũng khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Hai hệ thống cần bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh.

Trong mô hình này, bảo hiểm y tế công đảm bảo các nhu cầu điều trị cơ bản, còn bảo hiểm thương mại giúp người dân giảm phần chi phí ngoài phạm vi chi trả, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những dịch vụ chất lượng cao hơn. Sự kết hợp này vừa giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, vừa nâng cao mức độ bảo vệ tài chính của người dân.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi cách tiếp cận. Không chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào công nghệ, ứng dụng AI để phục vụ quy mô lớn, đồng thời kết nối chặt chẽ với ngân hàng, bệnh viện và các nền tảng y tế số nhằm tạo ra trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Techcom Insurance được thành lập với định hướng đó. Chúng tôi phát triển Song An như một giải pháp bảo hiểm sức khỏe bổ sung, đồng hành cùng BHYT nhằm giúp người dân giảm bớt áp lực tài chính khi phải điều trị nội trú hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên ba nguyên tắc:

Thứ nhất, mức phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo giá trị bảo vệ, tập trung vào những nhu cầu thiết thực nhất như giảm chi phí điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và phương pháp điều trị tiên tiến.

Thứ hai, bổ trợ thay vì thay thế. Song An được thiết kế để chi trả phần chi phí ngoài phạm vi của BHYT và tích hợp với hệ thống thanh toán của bệnh viện, tạo trải nghiệm thông suốt cho khách hàng.

Thứ ba, tiên phong xây dựng một dòng giải pháp mới. Chúng tôi xem Song An là bước khởi đầu của một mô hình bảo hiểm sức khỏe bổ sung tại Việt Nam và sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế, phản hồi của khách hàng cũng như sự phối hợp với các cơ quan quản lý.

PV: Nhiều người vẫn cho rằng chỉ cần tham gia BHYT là đã đủ. Ông nhìn nhận quan niệm này như thế nào?

Ông Pranav Seth: Đây là suy nghĩ dễ hiểu đối với những người chưa từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi bệnh nặng xảy ra, khoảng trống trong bảo vệ tài chính mới thực sự bộc lộ.

Tại Trung Quốc, nhận thức của người dân về áp lực chi phí y tế chỉ thay đổi mạnh sau khi chủ đề này được đưa lên màn ảnh và trở thành vấn đề được xã hội quan tâm rộng rãi. Tôi hy vọng tại Việt Nam, người dân sẽ hiểu rõ hơn giá trị của bảo hiểm bổ sung thông qua truyền thông và thực tiễn, thay vì phải chờ đến những cú sốc tương tự.

Tôi có thể chia sẻ một trường hợp thực tế như sau: Một khách hàng bị suy thận mạn với tổng chi phí điều trị khoảng 280 triệu đồng. Nếu chỉ sử dụng BHYT, gia đình vẫn phải tự chi trả khoảng 173 triệu đồng. Nhưng khi kết hợp BHYT với Song An, khoản chi này giảm xuống còn khoảng 35 triệu đồng, tương đương 12,5% tổng chi phí điều trị.

Điều quan trọng nhất không chỉ là số tiền được giảm bớt, mà là người bệnh có thể tập trung chữa trị thay vì lo xoay xở viện phí.

Song An được thiết kế để bảo vệ khách hàng trong các trường hợp điều trị nội trú do bệnh thông thường, tai nạn và 160 bệnh hiểm nghèo - những tình huống thường tạo ra áp lực tài chính lớn nhất đối với mỗi gia đình.

Khi thu nhập ngày càng tăng, kỳ vọng của người dân đối với dịch vụ y tế cũng thay đổi. Không chỉ mong được chi trả viện phí, nhiều người còn muốn chủ động lựa chọn bác sĩ, thuốc điều trị, cơ sở khám chữa bệnh và có trải nghiệm thuận tiện hơn. Theo ông Pranav Seth, đây chính là khác biệt giữa việc "có bảo hiểm" và "được bảo vệ".

PV: Khi mức sống được nâng lên, người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ y tế hơn là chỉ được chi trả chi phí điều trị. Theo ông, bảo hiểm sức khỏe thương mại sẽ đóng vai trò gì trong xu hướng này?

Ông Pranav Seth: Khi nghiên cứu nhu cầu khách hàng để phát triển Song An, chúng tôi nhận thấy người dân không chỉ cần hỗ trợ tài chính mà còn mong muốn có nhiều quyền lựa chọn hơn trong quá trình điều trị.

Hiện nay, BHYT chủ yếu chi trả theo danh mục thuốc và dịch vụ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng quỹ. Trong khi đó, nhiều người bệnh mong muốn được tiếp cận các loại thuốc tiên tiến hơn, lựa chọn cơ sở y tế công lập phù hợp hoặc có thể áp dụng những phương pháp điều trị mới.

Song An được thiết kế để hỗ trợ những nhu cầu đó. Khách hàng có thể tiếp cận các loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép nhưng chưa nằm trong phạm vi chi trả của BHYT; đồng thời có thêm lựa chọn về nơi khám chữa bệnh công lập và điều kiện điều trị phù hợp với nhu cầu của mình.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là trải nghiệm điều trị. Nhiều gia đình mong muốn người thân có thể ở bên chăm sóc trong suốt quá trình nằm viện. Việc có thêm lựa chọn sử dụng phòng dịch vụ không chỉ cải thiện sự thuận tiện mà còn mang lại giá trị lớn về mặt tinh thần đối với người bệnh.

Bên cạnh đó, Song An được tích hợp với ứng dụng IVIE Bác sĩ ơi, giúp khách hàng đặt lịch khám tại nhiều bệnh viện công trên cả nước, qua đó giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Theo tôi, giá trị của bảo hiểm ngày nay không chỉ nằm ở việc thanh toán viện phí mà còn ở việc mở rộng quyền lựa chọn và giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn trong những thời điểm khó khăn nhất.

PV: Một trong những thách thức lớn nhất của ngành bảo hiểm hiện nay là xây dựng niềm tin. Techcom Insurance đang ứng dụng AI và công nghệ như thế nào để vừa đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng, vừa nâng cao tính minh bạch trong bồi thường?

Ông Pranav Seth: Chúng tôi luôn coi trải nghiệm bồi thường cũng là một phần của sản phẩm bảo hiểm. Giá trị của bảo hiểm không được kiểm chứng khi khách hàng ký hợp đồng, mà tại bệnh viện - thời điểm họ cần được hỗ trợ nhất. Chính lúc đó, niềm tin được tạo dựng hoặc đánh mất.

Vì vậy, công nghệ được đầu tư không phải để tạo khác biệt về hình thức, mà để giải quyết những vướng mắc thực tế mà khách hàng thường gặp.

Thứ nhất là giảm áp lực tài chính ngay từ khi nhập viện. Với nhiều gia đình, rào cản lớn nhất không phải khoản chi cuối cùng mà là số tiền tạm ứng từ 20-50 triệu đồng trước khi điều trị. Để giải quyết vấn đề này, Techcom Insurance triển khai hai lớp dịch vụ. Lớp thứ nhất là bảo lãnh viện phí, thông qua mạng lưới dự kiến hơn 300 bệnh viện vào cuối năm 2026, giúp bệnh viện và doanh nghiệp bảo hiểm xử lý thanh toán trực tiếp. Lớp thứ hai là miễn đặt cọc viện phí tại một số bệnh viện đối tác, cho phép khách hàng nhập viện mà không phải ứng trước chi phí.

Thứ hai là số hóa toàn bộ quy trình bồi thường. Với những trường hợp ngoài mạng lưới bảo lãnh, khách hàng chỉ cần gửi hình ảnh chứng từ, hệ thống AI sẽ tự động xử lý phần lớn các bước, giảm đáng kể giấy tờ và thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Thứ ba là rút ngắn thời gian chi trả. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất xử lý hồ sơ trong vòng hai ngày làm việc, bởi tốc độ giải quyết cũng là một phần quan trọng của trải nghiệm khách hàng. Điểm chung của các giải pháp này là giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, để khách hàng có thể tập trung vào việc điều trị thay vì lo lắng về quy trình bảo hiểm.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới, trong đó chất lượng dịch vụ và niềm tin của khách hàng sẽ trở thành yếu tố quyết định. Theo ông Pranav Seth, cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, bảo hiểm sức khỏe sẽ là động lực tăng trưởng nổi bật của ngành trong thập kỷ tới.

PV: Theo ông, phân khúc nào sẽ dẫn dắt thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 5-10 năm tới?

Ông Pranav Seth: Tôi tin bảo hiểm sức khỏe sẽ là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 5-10 năm tới, dù triển vọng của toàn ngành còn rộng hơn.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, doanh nghiệp phát triển mạnh và đầu tư hạ tầng tiếp tục gia tăng. Những yếu tố này tạo ra nhu cầu bảo vệ tài chính lớn hơn cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với bảo hiểm sức khỏe, đây là thời điểm rất thuận lợi. Chính phủ đã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chi trả trực tiếp của người dân xuống dưới 30% vào năm 2030; hệ thống y tế tư nhân phát triển nhanh; quá trình số hóa và ứng dụng AI cũng đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong chất lượng dịch vụ y tế. Khi cả hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống chi trả cùng được cải thiện, nhu cầu đối với bảo hiểm sức khỏe sẽ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp cũng còn nhiều dư địa phát triển nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một lĩnh vực dẫn dắt thị trường, tôi vẫn cho rằng đó sẽ là bảo hiểm sức khỏe. Khi thu nhập tăng lên, việc bảo vệ sức khỏe sẽ không còn là một lựa chọn mang tính bổ sung mà sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình.

PV: Techcom Insurance nhiều lần nhắc đến mục tiêu "tái kiến thiết" ngành bảo hiểm. Theo ông, thành công của một doanh nghiệp bảo hiểm trong tương lai nên được đo bằng doanh thu hay bằng giá trị mang lại cho khách hàng?

Ông Pranav Seth: Khi nói về tầm nhìn: "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, tự tin làm chủ cuộc sống", chúng tôi cũng muốn thay đổi cách nhìn về thành công của một doanh nghiệp bảo hiểm.

Doanh thu và thị phần rất quan trọng, nhưng đó chỉ là kết quả. Giá trị cốt lõi của bảo hiểm là giúp khách hàng tự tin hơn trước những rủi ro của cuộc sống và được hỗ trợ đúng lúc khi họ dễ bị tổn thương nhất. Đó mới là thước đo quan trọng nhất.

Với chúng tôi, "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm" không đơn thuần là số hóa quy trình hay ứng dụng AI. Điều quan trọng hơn là sử dụng công nghệ để thay đổi trải nghiệm của khách hàng - từ quy trình bồi thường nhanh hơn, quản trị rủi ro hiệu quả hơn cho đến khả năng mở rộng dịch vụ với chất lượng ổn định.

Trong 6 tháng qua, Techcom Insurance đã đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống core insurance thế hệ mới, năng lực AI và dữ liệu; đồng thời xây dựng đội ngũ kết hợp giữa chuyên môn bảo hiểm và tư duy đổi mới. Mục tiêu của mọi khoản đầu tư đều rất rõ ràng: mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Theo tôi, sự tin tưởng của khách hàng mới là nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững. Khi khách hàng cảm thấy được bảo vệ, họ sẽ tiếp tục đồng hành, giới thiệu sản phẩm cho người khác và tạo nên giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Đó cũng là triết lý mà chúng tôi kế thừa từ Techcombank: thành công của khách hàng chính là thành công của doanh nghiệp.

PV: Nhìn xa hơn một sản phẩm như Song An, ông kỳ vọng Techcom Insurance sẽ để lại dấu ấn gì cho thị trường bảo hiểm Việt Nam?

Ông Pranav Seth: Tôi hy vọng đóng góp lớn nhất của Techcom Insurance sẽ là thay đổi cách xã hội nhìn nhận về bảo hiểm.

Bảo hiểm không nên chỉ được nghĩ đến khi rủi ro xảy ra, mà cần trở thành người bạn đồng hành giúp mỗi cá nhân và mỗi gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính.

Song An mới chỉ là điểm khởi đầu. Xa hơn, chúng tôi mong muốn cùng các đối tác và cơ quan quản lý xây dựng những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời từng bước mở rộng cách tiếp cận đó sang các dòng sản phẩm bảo hiểm khác.

Nếu có một di sản mà Techcom Insurance muốn theo đuổi, thì đó không phải là số lượng hợp đồng hay quy mô doanh thu, mà là góp phần xây dựng một ngành bảo hiểm được khách hàng tin tưởng hơn và có vai trò ngày càng lớn trong đời sống kinh tế - xã hội.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!