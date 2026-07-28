Ngày 28/7: Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 28/7 công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.306 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước và là mức cao mới kể từ khi cơ chế tỷ giá trung tâm được áp dụng.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.040 - 26.571 đồng/USD.

Song song với việc điều chỉnh tỷ giá trung tâm, Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên giá mua USD ở mức 24.079 đồng/USD, trong khi giá bán duy trì tại 26.507 đồng/USD.

Trên thị trường ngân hàng, diễn biến tỷ giá ghi nhận sự phân hóa giữa các nhà băng thay vì xu hướng tăng đồng loạt như những phiên trước. Một số ngân hàng điều chỉnh tăng giá mua vào nhằm cải thiện khả năng thu hút nguồn ngoại tệ, trong khi giá bán ra chỉ nhích nhẹ hoặc giữ nguyên. Ngược lại, một số tổ chức tín dụng chủ động giảm cả hai chiều niêm yết để phù hợp với trạng thái thanh khoản và nhu cầu giao dịch thực tế. Biên độ điều chỉnh phổ biến dao động từ 5-22 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Cụ thể, tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết ở mức 26.115 đồng/USD (mua vào) và 26.525 đồng/USD (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, BIDV giao dịch USD quanh vùng 26.150 đồng/USD (mua vào) và 26.530 đồng/USD (bán ra), tăng 15 đồng cả hai chiều.

Tại Techcombank, giá mua được niêm yết ở 26.125 đồng/USD, trong khi giá bán ở mức 26.515 đồng/USD, cũng tăng 10 đồng. Nhà băng này còn niêm yết các mức giá mua USD khác nhau tùy theo mệnh giá USD giao dịch (USD mệnh giá nhỏ thì giá rẻ hơn).

Eximbank cũng duy trì mặt bằng tỷ giá tương đối sát với nhóm ngân hàng lớn, với giá mua dao động quanh 26.130 đồng/USD và giá bán phổ biến 26.515 đồng/USD, cao hơn hôm qua 15 đồng ở cả hai chiều.

Như vậy, giá bán USD trên thị trường vẫn phổ biến quanh ngưỡng 26.500 đồng/USD, thấp hơn mức trần giao dịch mà NHNN cho phép. Điều này cho thấy dù tỷ giá trung tâm tiếp tục đi lên, áp lực lên thị trường ngoại hối trong nước vẫn đang được kiểm soát và chưa xuất hiện tình trạng giao dịch sát trần trên diện rộng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tiếp tục dao động quanh vùng đỉnh gần một tháng khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường tiền tệ thận trọng, thậm chí chưa loại trừ khả năng nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa giảm như kỳ vọng, đang góp phần nâng đỡ đồng USD.

Bên cạnh quyết định lãi suất của Fed, thị trường toàn cầu trong tuần này còn theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như tăng trưởng GDP quý II và chỉ số lạm phát PCE lõi. Đây được xem là những biến số có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed cũng như xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng việc tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng chủ yếu phản ánh diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế hơn là xuất phát từ mất cân đối cung - cầu ngoại tệ trong nước. Nền tảng ngoại hối của Việt Nam hiện vẫn được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu và nguồn cung ngoại tệ từ kiều hối, qua đó giúp NHNN duy trì dư địa điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hạn chế các biến động quá lớn trên thị trường.

Trong ngắn hạn, diễn biến tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ các tín hiệu phát đi sau cuộc họp của Fed cũng như xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục duy trì đà tăng, tỷ giá trong nước nhiều khả năng vẫn chịu áp lực tăng nhất định. Tuy nhiên, với cơ chế điều hành hiện nay cùng nguồn cung ngoại tệ tương đối ổn định, giới phân tích cho rằng khả năng xuất hiện những biến động mạnh trên thị trường ngoại hối là không lớn.



