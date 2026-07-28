Mạch nguồn di sản và bệ phóng cho những cơ nghiệp trường tồn

Theo thời gian, nhà xưởng có thể mở rộng, công nghệ có thể thay đổi, quy mô có thể lớn hơn, nhưng điều làm nên "di sản" của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở tài sản hữu hình mà còn ở hệ giá trị đã được bồi đắp, gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ.

Giữ mạch nguồn giá trị qua những thử thách của thời cuộc

Hơn 20 năm trước, từ lĩnh vực gia công cơ khí và đúc sắt thép tại Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cùng gia đình từng bước xây dựng Công ty Cổ phần Thái Mai. Điều được gìn giữ trong suốt hành trình ấy không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất, mà còn là chữ tín với khách hàng và đối tác, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc, trách nhiệm với người lao động. Đó cũng là những giá trị mà gia đình bà Mai luôn coi là phần di sản quan trọng nhất và mong muốn tiếp tục trao truyền cho thế hệ sau.

Nhưng cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, hơn hai thập kỷ phát triển của Thái Mai không chỉ có những giai đoạn thuận lợi. Biến động giá nguyên vật liệu, lãi suất thay đổi, dịch bệnh, sức ép cạnh tranh và những thay đổi của thị trường từng nhiều lần đặt doanh nghiệp trước những thử thách lớn. Trong khi nguồn thu chịu ảnh hưởng, chi phí sản xuất, vận hành và tiền lương cho người lao động vẫn phải được đảm bảo. Nếu không đủ nguồn lực để duy trì hoạt động, những giá trị đã gây dựng qua nhiều năm cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều doanh nghiệp cần là một người đồng hành đủ thấu hiểu để giúp họ có thêm dư địa duy trì sản xuất, giữ đúng cam kết với khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động và tiếp tục kiên định với những giá trị đã lựa chọn từ ngày đầu thành lập.

Chính trong những thời điểm như vậy, với vai trò là một đối tác tài chính MSB không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tư vấn quản trị dòng tiền, thiết kế các giải pháp thanh toán linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Sự đồng hành bền bỉ ấy giúp doanh nghiệp có thêm nền tảng tài chính để vượt qua những biến động ngắn hạn mà không phải đánh đổi các giá trị cốt lõi đã gây dựng. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Công ty CP Thái Mai chia sẻ: "Điều chúng tôi luôn mong muốn gìn giữ không chỉ là tài sản hay quy mô doanh nghiệp, mà còn là uy tín đã gây dựng với khách hàng, trách nhiệm với người lao động và nền tảng để thế hệ sau tiếp tục phát triển. MSB không chỉ đồng hành về tài chính mà còn giúp chúng tôi chủ động hơn trong quản trị nguồn lực để yên tâm theo đuổi mục tiêu phát triển lâu dài."

Với vai trò là một đối tác tài chính MSB không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tư vấn quản trị dòng tiền, thiết kế các giải pháp thanh toán linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Tiếp mạch nguồn di sản cho những hành trình vươn xa

Di sản doanh nghiệp bền bỉ hun đúc chỉ thực được "sống" khi những giá trị cốt lõi không dừng lại ở thế hệ sáng lập mà tiếp tục được kế thừa và phát triển. Bởi điều được trao truyền không chỉ là nhà xưởng, máy móc hay tài sản, mà còn là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng. Thế hệ kế nghiệp của Thái Mai đã được tiếp cận công việc từ sớm để hiểu cách vận hành, thấu cảm văn hóa doanh nghiệp và những nguyên tắc đã được gìn giữ suốt nhiều năm. Với gia đình bà Mai, đây chính là nền tảng để cơ nghiệp có thể phát triển bền vững qua nhiều thế hệ. Nhưng di sản không phải là điều được cất giữ nguyên vẹn qua năm tháng, mà là giá trị được tiếp nối trong một bối cảnh luôn thay đổi. Mỗi thế hệ doanh nhân đều đối diện với những cơ hội và thách thức khác nhau, vì vậy điều cần được giữ gìn là những giá trị cốt lõi, còn cách thức phát triển phải luôn được làm mới. Chính khả năng cân bằng giữa kế thừa và đổi mới mới giúp doanh nghiệp không chỉ gìn giữ cơ nghiệp, mà còn tiếp tục vun đắp di sản cho các thế hệ sau.

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa Thái Mai và MSB. Không chỉ đồng hành trên phương diện tài chính, cả hai cùng chia sẻ niềm tin rằng giá trị lớn nhất của một doanh nghiệp nằm ở những điều được tích lũy và trao truyền qua nhiều thế hệ. Với Thái Mai, đó là chữ tín, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với người lao động. Với MSB, sau 35 năm phát triển, đó là niềm tin được xây dựng từ sự đồng hành bền bỉ cùng hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp Việt trên hành trình gây dựng và phát triển cơ nghiệp.

Sau 35 năm phát triển, MSB xây dựng niềm tin qua việc đồng hành bền bỉ cùng hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp Việt trên hành trình gây dựng và phát triển cơ nghiệp.

Đó cũng chính là tinh thần của thông điệp "Vươn tầm từ di sản" mà MSB đang lan tỏa. Di sản không phải là điểm dừng của quá khứ, mà là mạch nguồn giá trị được tiếp nối bằng trách nhiệm, được làm mới bằng năng lực của mỗi thế hệ và tiếp tục tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khi những giá trị ấy có thêm điểm tựa để phát triển, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành bệ phóng cho những hành trình vươn xa.