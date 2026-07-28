Bứt phá lợi nhuận quý 2, Techcombank dùng AI làm đòn bẩy cho chu kỳ chiến lược mới

Tăng trưởng bứt phá nhờ mô hình kinh doanh hiệu quả

Khép lại nửa đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 18,540 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững và khả năng thích ứng linh hoạt của ngân hàng trước các biến động của thị trường. Riêng quý 2, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9,670 tỷ đồng, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước – đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay của Techcombank.

Chia sẻ về những kết quả này, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc (CEO) Techcombank nhấn mạnh: "Trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và năng động, chúng tôi đã triển khai các hoạt động rất mạnh mẽ trong quý 2/2026 và ghi nhận những kết quả ấn tượng. Mô hình kinh doanh của Techcombank đã chứng minh được tính hiệu quả cao. Sự thành công của Techcombank được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chiến lược: Tệp khách hàng chất lượng cao, cơ chế quản trị rủi ro kỷ luật, và hệ sinh thái toàn diện vươn ra ngoài các dịch vụ ngân hàng truyền thống”, ông Jens Lottner khẳng định.

Động lực từ đa dạng hóa thu nhập và chuyển đổi số

Cấu trúc thu nhập của Techcombank trong quý 2 tiếp tục cho thấy sự chuyển dịch chất lượng và bền vững. Thu nhập lãi thuần (NII) tăng trưởng 16.3% lên mức hơn 20,285 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nhờ mở rộng tín dụng cho các dự án hạ tầng cũng như tối ưu hóa danh mục vào các tài sản có tỷ suất sinh lời cao.

Đi cùng với đó, thu nhập từ phí (NFI) ghi nhận mức tăng vọt 37.6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhờ sức mạnh vượt trội của mảng ngân hàng giao dịch và thẻ, đà mở rộng nhanh chóng của mảng bảo hiểm cùng chiến lược phát triển các sản phẩm phí mới, thu nhập thuần từ dịch vụ, qua đó tiếp tục duy trì vị thế là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Mảng dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Priority & Private) tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng doanh thu 16%, đưa khối lượng tài sản quản lý (AUM) tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chiến lược "ngân hàng số" tiếp tục gặt hái quả ngọt khi doanh thu từ mảng này tăng 28%. Techcombank hiện phục vụ 14.3 triệu khách hàng (tăng 20% so với cùng kỳ), với 97.8% giao dịch bán lẻ được thực hiện hoàn toàn trên các nền tảng số. Việc số hóa toàn diện đã giúp Ngân hàng tối ưu hóa hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) duy trì ở mức lý tưởng là 30.2% trong quý 2 (lũy kế nửa đầu năm là 29.7%).

Bất chấp áp lực chi phí vốn tăng nhẹ lên mức 4.4% do mặt bằng lãi suất tiền gửi cạnh tranh, Techcombank vẫn duy trì tỷ lệ NIM ở mức 3.6% trong 12 tháng qua nhờ tối ưu hóa danh mục và điều chỉnh lãi suất phù hợp điều kiện thị trường. Từ nay đến cuối năm, Techcombank tự tin và đặt mục tiêu giữ vững biên lãi thuần trong khoảng 3.6 - 3.8%.

Quản trị rủi ro chặt chẽ, chất lượng tài sản vững chắc

Techcombank tiếp tục ghi dấu ấn với mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đạt 15% (so với mức 7% cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, ngân hàng đã giải ngân 20,000 tỷ đồng vào các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia. Qua đó khẳng định vai trò đồng hành cùng các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm và mở rộng dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực được ưu tiên

Chất lượng tài sản của Techcombank tiếp tục nằm trong nhóm tốt nhất toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát và giảm nhẹ từ 1.16% xuống còn 1.15%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tiếp tục duy trì ở mức 125.5%. Các chỉ số an toàn khác như hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 15%, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) đạt 80.5% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MLT) chỉ ở mức 27.8% - tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn tỷ lệ của NHNN.

Tiếp tục dẫn đầu vị thế CASA

Một trong những điểm tự hào nhất của Techcombank trong quý 2/2026 là sự bứt phá của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Tỷ lệ này đã phục hồi mạnh lên mức 38.3% (số dư tăng 8% so với quý trước), tạo đà vững chắc để hướng tới mục tiêu CASA 40% cho cả năm nay.

Động lực chính của sự gia tăng CASA đến từ việc khai thác hiệu quả tệp khách hàng doanh nghiệp và và các nền tảng dịch vụ ngân hàng giao dịch. Nhờ nguồn CASA dồi dào và chiến lược đa dạng hóa thu nhập từ phí (bảo hiểm, L/C, thanh toán), Techcombank đã giảm thiểu thành công áp lực từ chi phí huy động vốn, qua đó tiếp tục duy trì tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) ở mức cao nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Với nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái công nghệ vượt trội và chiến lược quản trị rủi ro thận trọng, Techcombank đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp tục bứt phá, mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng và cổ đông trong nửa cuối năm 2026.

Bứt phá bằng AI và đón đầu các đại dự án hạ tầng

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư chiều 22/07, Tổng Giám đốc Jens Lottner chia sẻ, Techcombank đang tăng tốc bước vào chu kỳ chiến lược 5 năm tiếp theo với định hướng vươn tầm thành một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Không chỉ giới hạn ở các dịch vụ ngân hàng cốt lõi mà còn mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và liên doanh thanh toán cùng Mobifone. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Techcombank đã chủ động kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Việc luân chuyển những nhân sự chủ chốt sang điều hành các công ty con là bước đi có chủ đích, nhằm kết nối toàn hệ thống thành một khối thống nhất và vững chắc.

Song song đó, Ngân hàng tích cực chiêu mộ nhân tài quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia hàng đầu về Trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi nhằm hỗ trợ năng lực cho 3 trụ cột cốt lõi: Nhân tài, Số hóa và Dữ liệu. Ban lãnh đạo Techcombank xác định AI chính là "chìa khóa" để bứt phá năng suất lao động. Bằng việc tích hợp sâu rộng AI vào các khâu phát triển phần mềm và vận hành, ngân hàng có thể phục vụ khối lượng khách hàng ngày càng lớn, tối ưu hóa chi phí mà không cần gia tăng quy mô nhân sự, qua đó đóng góp trực tiếp vào đà tăng trưởng biên lợi nhuận của toàn Tập đoàn trong thời gian tới.

Không chỉ củng cố nội lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ và hệ sinh thái còn đặt Techcombank vào tâm thế sẵn sàng đón đầu những cơ hội vĩ mô, điển hình là đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC). Ước tính, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam cần huy động khoảng 1,100 tỷ USD, trong đó dòng vốn ngoại đóng góp khoảng 200 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, Techcombank tự tin với cấu trúc các sản phẩm tài chính đa dạng và phân bổ rủi ro minh bạch, qua đó thu hút các quỹ quản lý tài sản và ngân hàng toàn cầu rót vốn vào Việt Nam.

Đồng thời, với năng lực vốn dồi dào, Techcombank cũng sẵn sàng tham gia sâu rộng vào việc tài trợ các đại dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm trong nước. Động lực này càng được tiếp sức khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25, giúp nới lỏng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và tháo gỡ các rào cản thanh khoản. Tuy nhiên, dù linh hoạt tận dụng tối đa các cơ chế thuận lợi để bứt phá, Techcombank vẫn luôn kiên định với nguyên tắc an toàn. Ngân hàng cam kết không hạ chuẩn chiến lược quản trị Tài sản Nợ - Có (ALM) nội bộ, tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đo lường thanh khoản và quản trị rủi ro khắt khe hơn rất nhiều so với quy định chung của thị trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả hệ sinh thái.