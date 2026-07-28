Vì sao người dân 'đổ tiền' vào ngân hàng?

Lãi suất tăng hút mạnh tiền gửi

Những ngày cuối tháng 7, dù bảng lãi suất niêm yết tại nhiều ngân hàng gần như không thay đổi, cuộc đua lãi suất trên thực tế vẫn diễn ra rất sôi động. Thông qua các chương trình dành cho khách hàng ưu tiên hoặc các khoản tiền gửi lớn, nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất thỏa thuận gần 10%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Với khoản tiền gửi từ khoảng 100 triệu đồng, không ít ngân hàng đã đưa ra mức sinh lời đáng chú ý như Sacombank 8,6%/năm, MBV 8,75%/năm, TPBank 8,6%/năm, VikkiBank 9,13%/năm hay KienlongBank lên tới 9,6%/năm. Mặt bằng lãi suất này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đang trở thành lực hút mạnh đối với dòng tiền nhàn rỗi.

Làn sóng tăng lãi suất bắt đầu từ cuối năm 2025, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tốc độ tăng trưởng tín dụng đang nhanh hơn đáng kể so với huy động vốn, buộc các ngân hàng phải tăng sức hấp dẫn của tiền gửi để bổ sung nguồn vốn.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 5, tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 10,82 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng trước và tăng khoảng 492.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Chỉ sau 5 tháng đầu năm, quy mô tiền gửi dân cư đã tăng 4,76%.

Đây cũng là giai đoạn tiền gửi của người dân liên tục lập kỷ lục mới sau khi lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy dòng tiền nhàn rỗi đang quay trở lại hệ thống ngân hàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiền gửi của người dân liên tục lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, phía đầu ra của hệ thống ngân hàng vẫn tăng rất nhanh. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 13/7/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 20,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm trước, tương đương khoảng 1,46 triệu tỷ đồng vốn mới được bơm ra nền kinh tế.

Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng tín dụng và huy động vốn khoảng 2% đang tạo áp lực lớn lên thanh khoản. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ còn phải tiếp tục cạnh tranh để hút tiền gửi.

Tiết kiệm trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất

Điều đáng chú ý là dòng tiền quay lại ngân hàng không chỉ xuất phát từ lãi suất tăng mà còn đến từ sự thay đổi tương quan lợi nhuận giữa các kênh đầu tư.

Nếu như trong các năm 2024 và 2025, vàng, bạc hay chứng khoán liên tục dẫn đầu về khả năng sinh lời thì nửa đầu năm 2026 bức tranh lại hoàn toàn khác. Giá bạc giảm khoảng 50% so với đỉnh, vàng mất khoảng một phần ba giá trị sau giai đoạn giá tăng nóng, trong khi thị trường chứng khoán trải qua nhịp điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều tháng...

Ông Nguyễn Minh - nhân viên kinh doanh tại phường Hoàng Mai, Hà Nội - có khoản tiết kiệm gần 800 triệu đồng đáo hạn giữa tháng 7. Đầu năm nay, ông Minh dự định rút một nửa để đầu tư chứng khoán và phần còn lại mua vàng.

"Đến thời điểm này mọi thứ thay đổi. Giá vàng liên tục điều chỉnh, còn nhiều người bạn của tôi đầu tư cổ phiếu lỗ từ 30-50% tài khoản. Tôi quyết định tiếp tục gửi tiết kiệm vì mức lãi suất hiện nay thực sự hấp dẫn", ông Minh chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính - ngân hàng - nhận định, việc tiền gửi của người dân tiếp tục lập kỷ lục phản ánh niềm tin rất lớn vào hệ thống ngân hàng, đồng thời cho thấy tâm lý ưu tiên sự an toàn trong bối cảnh các kênh đầu tư khác còn nhiều biến động.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu (ảnh: Dương Triều).

Theo ông Hiếu, với mức lãi suất như hiện nay, gửi tiết kiệm vẫn hấp dẫn. "Chứng khoán và vàng vẫn biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng xuống tiền. Vì vậy, không ít người lựa chọn gửi ngân hàng để vừa bảo toàn vốn, vừa chờ thời điểm thích hợp cho các quyết định đầu tư tiếp theo", ông Hiếu phân tích.

Ông Hiếu lý giải, lượng tiền gửi tăng cũng mang lại lợi ích cho hệ thống ngân hàng khi giúp cải thiện nguồn vốn huy động, tạo dư địa mở rộng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu dòng tiền chỉ tập trung vào tiết kiệm trong thời gian dài mà chưa chuyển hóa thành vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh thì hiệu quả sử dụng nguồn lực của nền kinh tế sẽ chưa được phát huy tối đa.

Trong những tháng cuối năm, xu hướng dòng tiền sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diễn biến lãi suất, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính sách điều hành tiền tệ cũng như sức hấp dẫn của các thị trường tài sản.