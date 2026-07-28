BVBank: Lợi nhuận 6 tháng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) khép lại quý II/2026 với sự cải thiện rõ nét cả về quy mô tài sản, thu nhập cốt lõi và hiệu quả vận hành. Kết quả kinh doanh tăng tốc diễn ra trong thời điểm cổ phiếu BVB chính thức chuyển sang niêm yết trên HoSE, đồng thời ngân hàng chuẩn bị bổ sung thêm nguồn lực vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lợi nhuận quý 2 tăng trưởng đột phá

Quý II/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 332 tỷ đồng, tăng 24,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm lên hơn 547 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so cùng kỳ. Với kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BVBank đã hoàn thành hơn 78% mục tiêu cả năm chỉ sau 2 quý.

Động lực chính cho kết quả này đến từ sự dẫn dắt của nguồn thu cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm đạt 1.841 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Riêng thu nhập lãi thuần đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 46%, chiếm hơn 91% tổng thu nhập hoạt động.

Ngoài ra, tăng trưởng thu nhập duy trì trong khi tốc độ gia tăng chi phí thấp hơn đáng kể. Tỷ lệ CIR giảm gần 9%, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Diễn biến này cho thấy phần lớn mức tăng lợi nhuận của BVBank đến từ sự mở rộng của thu nhập cốt lõi và tối ưu vận hành, thay vì phụ thuộc vào việc cắt giảm dự phòng.

Trước đó, BVBank cho biết sự cải thiện của lợi nhuận đến từ việc mở rộng quy mô tài sản sinh lời, cải thiện biên lãi và gia tăng đóng góp từ các hoạt động dịch vụ, ngoại hối, thanh toán và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro. Xu hướng này tiếp tục được duy trì trong quý II, tạo ra nền tảng tăng trưởng rõ nét hơn cho kết quả bán niên.

Tổng tài sản tăng 7% so với đầu năm, tín dụng và huy động vốn cùng tăng trưởng 8%

Cùng với đà tăng của lợi nhuận, quy mô hoạt động của BVBank tiếp tục mở rộng trong nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 7% so với đầu năm. Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành khoảng 92% mục tiêu tổng tài sản 155.000 tỷ đồng đặt ra cho năm 2026.

Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 84.721 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Tín dụng của BVBank tiếp tục gắn với định hướng ngân hàng bán lẻ chuyên biệt. Khoảng 95% danh mục tín dụng hiện tập trung vào khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Đây cũng là nhóm khách hàng được BVBank phục vụ thông qua hệ sinh thái nền tảng gồm Digimi, Digibiz và DigiStore.

Ở phía nguồn vốn, tổng huy động đạt 131.133 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế đạt 105.766 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Tổng số lượng khách hàng BVBank đạt mốc 3,2 triệu khách hàng, tăng 10% so đầu năm, trong đó khách hàng mới đến từ kênh số chiếm 81%. Đối với các giải pháp thanh toán dành cho hộ kinh doanh, nhà bán hàng, BVBank đã ghi nhận con số tăng trưởng tích cực với 27.000 khách hàng, tăng 32% so đầu năm. Bên cạnh đó, BVBank cũng là một trong các ngân hàng tiên phong triển khai Viet QRGlobal - thanh toán xuyên biên giới với các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và sắp tới là Singapore.

Nền tảng kinh doanh đang được củng cố trong bối cảnh BVBank bước vào giai đoạn mới trên thị trường vốn. Ngày 21/7/2026, hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HoSE. Trước đó, ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ từ 6.408 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được kỳ vọng tạo thêm bộ đệm để BVBank mở rộng tín dụng, đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro. Đây cũng là những yếu tố được Fitch Ratings nhấn mạnh khi xếp hạng tín nhiệm dài hạn của BVBank ở mức B+, triển vọng "Ổn định".

Ở chu kỳ tăng trưởng mới, BVBank tập trung danh mục lõi: Kiên định định vị vào phân khúc cá nhân, hộ kinh doanh và SME, ưu tiên các ngành có vòng quay vốn nhanh (thương mại, sản xuất, chuỗi cung ứng). Cùng với đó, BVBank tiếp tục đặt trọng tâm nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế.