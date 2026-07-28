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Bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan được định giá bao nhiêu tiền?

| | Tài chính - ngân hàng

Bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan vừa được thẩm định giá để chuẩn bị đấu giá thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa công bố kết quả thẩm định giá bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Đây là tài sản trên bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát và dự kiến sắp tới sẽ được đưa ra đấu giá nhằm thu hồi tiền thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo kết quả thẩm định, tài sản có giá trị lớn nhất là đôi bông tai đính kim cương gồm hai viên kim cương đường kính 10,58 mm và 10,7 mm cùng hai vỏ hoa tai, được xác định có giá hơn 9,44 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là dây chuyền đính kim cương, gồm một viên kim cương làm mặt dây chuyền đường kính 12,67 mm, nhiều viên kim cương kích thước khác nhau cùng phần dây chuyền, được định giá hơn 8,89 tỷ đồng.

Tài sản còn lại là chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng, gắn viên kim cương đường kính 14,1 mm, có giá gần 6,65 tỷ đồng.

Theo kết quả thẩm định, tổng giá trị của ba món trang sức này là gần 25 tỷ đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, THADS TPHCM tiến hành thẩm định giá bộ trang sức trên làm cơ sở tổ chức đấu giá, thu hồi tiền thi hành án, góp phần bảo đảm quyền lợi của các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo Tân Châu

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