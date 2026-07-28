'Chưa có người dân nào phản ánh về việc khó bán lại kim cương'

Nhiều cửa hàng kim cương tại TP.HCM đã đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Thống kê từ Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA) cho thấy, ít nhất 30 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kim cương, vàng, đá quý đã rời bỏ thị trường thời gian qua.

Tuy nhiên, đến hiện tại, vẫn chưa rõ cơ chế pháp lý nào sẽ được áp dụng để ràng buộc trách nhiệm của các hàng kinh doanh kim cương với người mua hàng. Khi một cửa hàng ngừng kinh doanh, người mua không còn lựa chọn nào khác và phải bán lại kim cương cho cửa hàng khác với mức giá thấp hơn nơi gốc bán ra.

Liên quan đến quyền lợi khách hàng mua kim cương, trao đổi với phóng viên trong sáng 28/7, ông Bùi Thanh Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, cơ quan này đang chờ động thái của người tiêu dùng. Hiện nay, Hội chưa tiếp nhận được ý kiến phản ánh nào của người dân mua đã mua kim cương nhưng gặp khó khi giao dịch lại.

"Nếu quá trình mua bán thấy có dấu hiệu tội phạm, người tiêu dùng cần làm đơn gửi cơ quan chức năng. Trong khi đó, nếu cần tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan thì Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẽ hỗ trợ", ông Thuỷ nói.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về quyền lợi của khách hàng mua kim cương khi các cửa hàng đã đóng cửa vĩnh viễn, ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA) cho hay, đơn vị này không có căn cứ để can thiệp hay giải quyết những trường hợp như vậy.

Thay vào đó, theo ông, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Hội này mới có chức năng đưa ra các kiến nghị xử lý cho khách hàng.

Về các giao dịch trên thị trường, đại diện SJA thừa nhận, khách hàng sẽ chịu thiệt nếu bán sản phẩm ở các cửa hàng khác (không phải nơi mua hàng). Do đó, ông đề nghị người đang sở hữu kim cương cần bình tĩnh, không nên bán tháo. Bởi, bán tháo lúc này là người tiêu dùng chịu thiệt vì các doanh nghiệp khác có thể không mua hàng, hoặc mua lại kim cương với giá rất thấp.

Khi thị trường kim cương có sự xáo trộn như hiện nay, Chuyên gia đá quý Nguyễn Ngọc Tú, Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam (GJA) cho rằng, để người chơi kim cương yên tâm và tránh tâm lý bán tháo theo đám đông, cần có sự ràng buộc pháp lý rõ ràng giữa khách hàng và tiệm bán kim cương. Trong đó, điều cần làm rõ là nếu cửa hàng đóng cửa thì sản phẩm kim cương đã mua tại đó sẽ được thu lại như thế nào./