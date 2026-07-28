Lãi suất ngân hàng 28/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 28/7 ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi BaoViet Bank điều chỉnh giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Ngoài sự thay đổi này, các ngân hàng còn lại tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất so với những ngày trước.

Cụ thể, BaoViet Bank giảm lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng từ 6,6% xuống 6,4%/năm , kỳ hạn 12 tháng từ 6,7% xuống 6,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng từ 6,7% xuống 6,5%/năm .

ACB giữ vị trí số một, 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

Sau khi nâng mạnh lãi suất vào tuần trước, ACB tiếp tục là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất trên thị trường với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng này lần lượt niêm yết 7,6%/năm và 7,7%/năm .

Đứng sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank với 7,1%/năm .

Bên cạnh đó, MBV, VCBNeo, VIB và PGBank cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, toàn thị trường hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Nhóm 6,8-6,9%/năm vẫn chiếm số lượng lớn

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank và OCB với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MSB cũng giữ nguyên mức 6,8%/năm , còn Techcombank niêm yết 6,75%/năm .

Sau đợt điều chỉnh mới nhất, BaoViet Bank giảm xuống còn 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với trước đó và không còn nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,7%/năm trở lên.

Nam A Bank và Sacombank tiếp tục áp dụng 6,6%/năm , SHB ở mức 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng duy trì mức 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất vẫn ổn định

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm .

Dù BaoViet Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn, mặt bằng huy động của hệ thống nhìn chung chưa có biến động lớn. Phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,5-6,9%/năm , trong khi nhóm lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn chỉ tập trung ở một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 28/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.