Xuất hiện một nhà đầu tư cá nhân nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ngân hàng, giàu hơn cả ông Đặng Khắc Vỹ và Lương Trí Thìn trên sàn chứng khoán

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa cập nhật thông tin về cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ thông tin cổ đông cung cấp cho ngân hàng đến ngày 8/7/2026.

Theo danh sách mới công bố, VPBank xuất hiện thêm một cổ đông cá nhân sở hữu trên 1% vốn là ông Trần Quốc Anh Thuyên. Cá nhân này hiện nắm giữ hơn 98,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,24% vốn điều lệ của ngân hàng. Người liên quan không sở hữu cổ phiếu VPBank.

Báo cáo của VPBank không nêu thời điểm ông Trần Quốc Anh Thuyên thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu.

Với quy mô nắm giữ gần 100 triệu cổ phiếu, ông Thuyên trở thành một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất tại VPBank. Tạm tính theo thị giá cổ phiếu VPB trên sàn, lượng cổ phiếu này có giá trị lên tới hơn 2.400 tỷ đồng.

Khối tài sản khổng lồ giúp cổ đông kín tiếng này vượt qua hàng loạt "lão tướng" kỳ cựu trên thương trường như chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ hay ông Lương Trí Thìn.

VPBank không công bố chi tiết thông tin về cổ đông này song cái tên Trần Quốc Anh Thuyên từng xuất hiện trong một giao dịch cổ phiếu VPBank cách đây nhiều năm.

Cụ thể, theo thông tin được công bố vào năm 2018, một cá nhân có tên Trần Quốc Anh Thuyên đã nhận chuyển nhượng 22,7 triệu cổ phiếu VPBank từ Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Trang Thành. Thời điểm đó, cá nhân này được biết đến là doanh nhân sinh năm 1992, đồng thời là Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Trang Thành. Việc một nhà đầu tư chỉ mới 26 tuổi đã nắm trong tay lô cổ phiếu có giá cả nghìn tỷ đồng đã thu hút sự chú ý của giới tài chính tại thời điểm đó.

Hiện, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất tại VPBank khi sở hữu lượng cổ phiếu hơn 328,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,14% vốn điều lệ.

Đối với nhóm cổ đông tổ chức, hiện có 5 tổ chức sở hữu trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng. Trong đó, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tiếp tục là cổ đông lớn nhất với gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ.