VIB Up: Chọn gói nâng hạng để mỗi khoản tiền gửi tạo ra nhiều giá trị hơn

Với 3 Gói Tiền gửi trong VIB Up, VIB kết hợp lợi tức cạnh tranh từ i-1Depo kỳ trả lãi hàng tháng với hệ quyền lợi theo mô hình hội viên, giúp khách hàng không chỉ tối ưu hiệu quả dòng tiền mà còn chủ động lựa chọn gói nâng hạng tài chính phù hợp với nhu cầu.

Tối ưu giá trị khoản tiền gửi với lãi suất cộng thêm đến 2% cùng nhiều đặc quyền

VIB vừa phát triển mô hình chọn gói nâng hạng tài chính VIB Up với 3 Gói Tiền gửi theo ba cấp độ hội viên Plus, Pro và Elite, cho phép khách hàng chủ động chọn cộng thêm lãi suất tiền gửi đến 2% cùng các đặc quyền phù hợp với quy mô dòng tiền và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Trước đây, khi có một khoản tiền nhàn rỗi, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến là mở ứng dụng ngân hàng để so sánh lãi suất. Chênh lệch 0,1% hay 0,2% đôi khi cũng đủ để họ thay đổi quyết định gửi tiền. Nhưng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất nhóm thời hạn ngắn hiện nay, khoảng cách giữa các ngân hàng không còn quá lớn. Ngoài việc tăng thêm lợi ích cho người gửi tiền bằng cách tăng điểm phần trăm lợi tức, một số ngân hàng bắt đầu mở rộng giá trị khoản tiền gửi bằng hệ quyền lợi đi kèm. Điều khách hàng quan tâm vì thế cũng dần dịch chuyển: không chỉ là gửi ở đâu để có lãi suất cao hơn, mà là gửi ở đâu để cùng một khoản tiền mà có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Đó cũng chính là đặc tính vượt trội ở mô hình chọn gói nâng hạng tài chính VIB Up vừa được VIB phát triển cho khách hàng gửi tiền.

Theo quan sát của VIB, người trẻ tích lũy tài sản không chỉ muốn tiền an toàn mà còn kỳ vọng khoản tiền đó giúp họ mở rộng hệ sinh thái tài chính với chi phí hợp lý. Còn những gia đình có dòng tiền ổn định mong muốn ngoài lợi tức còn có thêm các tiện ích phục vụ công việc và cuộc sống. Trong khi đó, nhóm khách hàng có dòng tiền lớn ngày càng coi trọng trải nghiệm dịch vụ, sự thuận tiện và khả năng tối ưu tổng giá trị từ khoản tiền nhàn rỗi.

Điểm chung là người gửi tiền không còn nhìn khoản tiền gửi như một tài sản "đứng yên" cho đến ngày đáo hạn. Họ muốn khoản tiền ấy tiếp tục tạo ra giá trị trong suốt thời gian được gửi tại ngân hàng. Đó cũng là điểm khác biệt mà VIB Up mang lại cho khách hàng.

Chọn gói nâng hạng để mỗi khoản tiền gửi tạo ra nhiều giá trị hơn

Khác với mô hình gửi tiền truyền thống, Gói Tiền gửi trong VIB Up được xây dựng theo tư duy tối ưu tổng giá trị nhận được. Có thể hiểu theo từng tình huống khách hàng như sau:

Trường hợp 1 – Người trẻ đang tích lũy tài sản, có 500 triệu đồng nhàn rỗi và luôn duy trì đủ điều kiện hưởng ưu đãi của Gói Plus trong VIB UP. Khoản tiền này gửi i-1Depo được cộng thêm lãi suất 1,1%/năm. Nếu quy đổi riêng phần lãi suất cộng thêm so với tình huống không được ưu đãi thì số tiền lãi nhận thêm tương đương khoảng 5,5 triệu đồng mỗi năm và gần 500 nghìn đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó còn được: Ưu đãi phí mở tài khoản thanh toán số chọn trị giá 10 triệu đồng; Hoàn phí hội viên Plus VIB Max Card tối đa 3 tháng.

Trường hợp 2 – Gia đình có dòng tiền ổn định, với Gói Pro, khách hàng có khoản tiền nhàn rỗi khoảng 1 tỷ đồng được cộng thêm tới 1,5%/năm trên i-1Depo. Riêng phần lãi suất cộng thêm có thể tương đương khoảng 15 triệu đồng/năm và gần 1,3 triệu đồng mỗi tháng. Đồng thời, khách hàng còn được trải nghiệm Hội viên khách hàng ưu tiên hạng Priority, phát hành thẻ VIB Priority Signature Card, sử dụng 4 lượt phòng chờ sân bay , hoàn phí hội viên Max Card và ưu đãi mở tài khoản số đẹp trị giá 15 triệu. Thay vì chỉ nhận lợi tức từ khoản tiền gửi, khách hàng đồng thời tiếp cận nhiều dịch vụ vốn trước đây thường gắn với nhóm khách hàng ưu tiên.

Trường hợp 3 - người muốn tối ưu tổng giá trị dòng tiền, có 1,5 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, Gói Elite sẽ mang đến mức cộng thêm lãi suất tới 2%/năm trên i-1Depo. Nếu luôn duy trì đủ điều kiện hưởng ưu đãi, riêng phần lãi suất cộng thêm tương ứng khoảng 30 triệu đồng/năm và 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Song song đó là hệ quyền lợi mở rộng gồm ưu đãi tài khoản số đẹp đến 30 triệu, trải nghiệm Hội viên khách hàng ưu tiên hạng Priority, hoàn phí hội viên Max Card và các đặc quyền dịch vụ khác. Ở nhóm khách hàng này, giá trị của khoản tiền gửi không còn được đo đơn thuần bằng lợi tức, mà bằng tổng quyền lợi tài chính được kích hoạt từ cùng một gói dịch vụ.

Trong nhiều năm, gửi tiền là câu chuyện của kỳ hạn và lãi suất. Với VIB Up, VIB bổ sung thêm một yếu tố mới: quyền lựa chọn. Một khoản tiền gửi không chỉ là tài sản sinh lời, mà còn trở thành điểm khởi đầu để khách hàng tiếp cận nhiều giá trị hơn trong hệ sinh thái tài chính, từ tối ưu lợi tức, trải nghiệm dịch vụ đến các đặc quyền đi kèm.

Với 3 Gói Tiền gửi trong VIB Up, khách hàng được lựa chọn một gói nâng hạng tài chính phù hợp với mục tiêu của mình. Tìm hiểu và đăng ký Gói Tiền gửi VIB Up tại đây.