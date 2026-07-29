Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn trưa 29/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, ...

Ở nhóm vàng miếng SJC, hầu hết các đơn vị lớn gồm SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm đồng loạt 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá về còn 136,5 triệu (mua) và 140,5 triệu (bán).

Riêng Mi Hồng đi ngược nhịp chung khi tăng nhẹ giá mua thêm 0,1 triệu lên 137,8 triệu, trong khi giá bán lại giảm 0,2 triệu xuống 139,5 triệu, khiến biên độ chênh lệch mua – bán của đơn vị này thu hẹp đáng kể, chỉ còn 1,7 triệu đồng/lượng so với mức 3,8-4 triệu của các đơn vị khác.

Ở nhóm vàng nhẫn trơn 9999, mức giảm có phần mạnh và không đồng đều giữa các doanh nghiệp. DOJI ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường với 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về 137 – 141 triệu.

SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng. PNJ giảm nhẹ hơn, chỉ mất 0,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Mi Hồng vẫn là ngoại lệ duy nhất khi tăng giá mua 0,1 triệu và giảm giá bán 0,2 triệu, tương tự diễn biến ở vàng miếng.

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Đầu giờ sáng ngày 29/7, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng là 137,7 - 139,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 138,1 - 142,0 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI và SJC lại giao dịch lần lượt là 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng và 137,0 - 141,0 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng niêm yết 137,7 - 139,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.019 USD/ounce. Trước đó, trong tối ngày 28/7, giá vàng có thời điểm giảm về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, vàng ﻿lùi sát vùng hỗ trợ hiện tại và ngưỡng tạo mô hình hai đáy (double bottom) quanh mốc 4.000 USD/ounce. ﻿Kể từ đầu tháng 3, thị trường vàng chịu áp lực từ lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu thô liên tục đi lên. Giá dầu ở mức cao khiến giới đầu tư chuyển sang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước tháng 9, thay vì cắt giảm lãi suất như dự báo trước đó.

Đà tăng của giá dầu càng được củng cố sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi những tín hiệu khá "diều hâu" trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trên cương vị người đứng đầu Fed. Hiện thị trường vẫn chia rẽ về quyết định sẽ được Fed công bố vào ngày thứ Tư. Khoảng hai phần ba nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50% - 3,75%, trong khi gần một phần ba thị trường kỳ vọng cơ quan này sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75% - 4,00%.

Kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng đã đưa chỉ số Dollar Index lên mức cao nhất trong 14 tháng, qua đó tạo áp lực đáng kể lên giá vàng. Sự kết hợp giữa giá dầu cao và đồng USD mạnh khiến vàng duy trì xu hướng giảm trong mô hình tam giác giảm (descending triangle) suốt 5 tháng qua. Trong cùng giai đoạn, chỉ số Dollar Index đã tăng khoảng 3,8%.

Đáng chú ý, dù cả giá dầu thô và chỉ số Dollar Index đều giảm trong phiên thứ Ba, giá vàng vẫn tiếp tục đi xuống. Điều này cho thấy thị trường nhiều khả năng đang phản ánh trước khả năng Fed nâng lãi suất sau cuộc họp FOMC kết thúc vào ngày thứ Tư.

Kể từ khi căng thẳng tại Iran làm dấy lên lo ngại về lạm phát từ ngày 28/2, giá vàng vẫn chưa thể bứt phá khỏi mô hình tam giác giảm. Từ thời điểm xung đột bắt đầu, giá vàng đã mất khoảng 22% – diễn biến khá bất thường đối với một tài sản vốn thường hưởng lợi trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị. Thay vào đó, giá vàng hiện chủ yếu chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất cao hơn, lợi suất thực tăng và sức mạnh của đồng USD. Xu hướng này nhiều khả năng chỉ thay đổi khi Fed bắt đầu hạ lãi suất hoặc thị trường chuyển sang kỳ vọng lãi suất sẽ giảm.

Theo giới phân tích, quyết định lãi suất của Fed vào ngày thứ Tư có thể trở thành yếu tố mang tính bước ngoặt đối với thị trường vàng, khi kim loại quý đang giao dịch gần điểm hội tụ của mô hình tam giác giảm. Nếu Fed tăng lãi suất, giá vàng có thể xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.900 USD/ounce. Ngay cả khi Fed giữ nguyên lãi suất, áp lực bán vẫn có thể gia tăng nếu các thông điệp đi kèm mang lập trường "diều hâu". Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn, giá vàng có thể lần đầu tiên sau 5 tháng vượt lên trên đường kháng cự của mô hình tam giác giảm.

Dù theo kịch bản nào, giá vàng hiện cũng đang tiến sát điểm quyết định của mô hình kỹ thuật được hình thành bởi các đỉnh thấp dần và vùng hai đáy, mở ra khả năng xuất hiện một nhịp bứt phá mạnh sau khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ.