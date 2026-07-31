ĐHĐCĐ CC1: Mục tiêu doanh thu hơn 18.600 tỷ, hai gương mặt mới vào HĐQT

Theo tài liệu được thông qua tại đại hội, CC1 đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 18.607 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 492 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 82%.

Doanh nghiệp cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, CC1 dự kiến phát hành gần 23,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ước hơn 237 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo BCTC Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của CC1 dự kiến tăng từ khoảng 4.747 tỷ đồng lên hơn 4.984 tỷ đồng.

HĐQT CC1 cũng đã thông qua tờ trình về cơ chế giao cho Hội đồng Quản trị quyết định hoạt động đầu tư, bán tài sản. Theo quy định pháp luật và Điều lệ CC1 hiện hành, ĐHĐCĐ có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các dự án đầu tư mà CC1 có đủ năng lực tham gia thường có quy mô vốn rất lớn và yêu cầu tiến độ ra quyết định nhanh chóng để nắm bắt cơ hội đấu thầu, đàm phán. Do vậy, để tăng tính chủ động, HĐQT CC1 trình ĐHĐCĐ chấp thuận giao cho HĐQT được quyền phê duyệt các hoạt động đầu tư có giá trị vượt ngưỡng tài sản nêu trên.

Đại hội cũng tiến hành bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 với quy mô 5 thành viên. Ba thành viên tái cử gồm có: ông Phan Hữu Duy Quốc, ông Lê Bảo Anh và ông Nguyễn Văn Ngọc. Hai thành viên không tiếp tục tham gia HĐQT là ông Nguyễn Thành Vinh và ông Trần Hữu Phong.

Trong nhiệm kỳ mới, HĐQT CC1 có sự tham gia của hai thành viên mới là ông Nguyễn Thái Phiên và ông Võ Quốc Khánh.

Ông Nguyễn Thái Phiên (sinh năm 1981) có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH K.A.S Capital.

Ông Nguyễn Thái Phiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – đầu tư

Ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - đầu tư, từng đảm nhiệm các vị trí như Phó Giám đốc đầu tư tại Tập đoàn Vingroup (2010 - 2013), Giám đốc đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman (2013 - 2015), Giám đốc Tài chính tại Novaland và Phó Tổng Giám đốc NovaGroup trong giai đoạn 2015 - 2022.

Ông Võ Quốc Khánh (sinh năm 1979) là Kỹ sư Xây dựng và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, đồng thời là thành viên HĐQT của doanh nghiệp này từ năm 2021. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và bất động sản.

Ông Võ Quốc Khánh từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và bất động sản

Ngay sau Đại hội, HĐQT CC1 đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Phan Hữu Duy Quốc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CC1. Ông Lê Bảo Anh tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CC1 và ông Nguyễn Văn Ngọc đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Uỷ ban Nhân sự, Thù lao, Đãi ngộ CC1. Đối với các thành viên còn lại, ông Nguyễn Thái Phiên được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CC1; ông Võ Quốc Khánh giữ vai trò Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Thành viên Ủy ban Kiểm toán.