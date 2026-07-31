Công ty chứng khoán liên quan tới ví điện tử MoMo thua lỗ 16 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 180 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) đã công bố BCTC quý 2/2026, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 8 tỷ, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 3 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh gần 370% lên khoảng 2 tỷ. Ngoài ra công ty có thêm 2 tỷ đồng là doanh thu môi giới.

Tuy vậy chi phí hoạt động ghi nhận 8 tỷ trong quý 2, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm 4 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK và khoản lỗ khác 27 tỷ đồng, kết quả CVS báo lỗ 31 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua – ghi nhận quý thứ 16 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, CVS đạt gần 16 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gấp rưỡi so với thực hiện nửa đầu năm 2025 trước đó. Lỗ trước thuế 6 tháng hơn 36 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của CVS đạt 285 tỷ đồng, giảm 32 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 83 tỷ, toàn bộ là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng, giảm tới 147 tỷ so với thời điểm đầu năm.

Dư nợ margin đạt gần 61 tỷ, lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2026 gần 181 tỷ đồng.

CTCK liên quan tới ví điện tử MoMo

Chứng khoán CV có tiền thân là Chứng khoán Hồng Bàng, thành lập từ năm 2009. Công ty đổi tên thành Chứng khoán Hưng Thịnh vào năm 2015 và sau đó tiếp tục đổi thành Chứng khoán CV vào năm 2018.

Ngày 09/06/2022, chủ sở hữu ví điện tử MoMo là CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) đã mua hơn 4,4 triệu cổ phần CVS, tương đương 49% vốn, từ hai cổ đông là Phó Chủ tịch Jiang Wen và Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu. Đây được xem là hướng đầu tư mới của M_Service trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Ví điện tử MoMo chưa thể đem lại "quả ngọt". Doanh thu của Momo tăng trưởng liên tục mỗi năm, tuy nhiên đi kèm với đó là lỗ cũng ngày càng lớn.

Sau các đợt tăng vốn, tính đến 30/6/2026, M_Service vẫn sở hữu gần 22,4 triệu cổ phần CVS, vẫn tương đương 49% vốn CVS. Ngoài ra ba cá nhân khác đồng thời sở hữu gần 7,8 triệu cổ phần (17% vốn) là ông Lê Công Trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa và ông Lê Hùng Cường, không thay đổi sau nhiều năm.