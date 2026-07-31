Đối tượng Tân tại cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, Tân cùng nhóm kỹ thuật tạo lập đồng tiền điện tử LIBFX, sau đó quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Sau đó, Tân xây dựng nội dung và lộ trình phát triển đồng tiền điện tử LIBFX và các thông tin về tiềm năng đầu tư sinh lời với các gói, trả hoa hồng cho người tham gia.

Đồng thời quảng cáo đồng tiền điện tử LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài và đầy đủ pháp lý, đây sẽ là phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex.

Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật được các đối tượng đưa ra nhằm mục đích lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào để hưởng lãi suất. Thực chất số tiền của nhà đầu tư không được đầu tư mà là “lấy tiền của người sau trả cho người trước”.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngoài đối tượng Tân, cơ quan chức năng xác định Hoàng Thanh Tú (SN 1993, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) đã phối hợp với Tân tổ chức hội thảo, kêu gọi tham gia vào đầu tư dự án tiền điện tử LIBFX.

Bước đầu xác định các đối tượng chiếm đoạt khoảng hơn 60 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời cơ quan chức năng đề nghị bị hại đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân, liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế); gặp đồng chí Nguyễn Trắc Đạt, SĐT 0901572468 để được giải quyết.