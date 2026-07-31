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CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ

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CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ

Quý II/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (mã CLI – UPCoM) đạt doanh thu thuần 878,5 tỷ đồng, luỹ kế nửa đầu năm 2026 đạt 1.438,7 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CNCTech ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 878,5 tỷ đồng, tăng 193,7% so với mức 299,1 tỷ đồng của quý II/2025. Lợi nhuận gộp đạt 204,3 tỷ đồng, tăng 95%. Lợi nhuận trước thuế đạt 110,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 86,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 5,3 lần và 5,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 1.438,7 tỷ đồng, gấp 2,13 lần nửa đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 116,5 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ; lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đạt 1.083 đồng.

Năm 2026, CNCTech đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.650 tỷ đồng, tăng 19,8% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, tăng 32,2%. Tương ứng, ROE mục tiêu đạt 11,17% và EPS đạt 2.755 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau 6 tháng, Tập đoàn đã hoàn thành 54,3% kế hoạch doanh thu và 39,3% kế hoạch EPS cả năm.

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Giải pháp công nghiệp bứt tốc, logistic tăng tốc doanh thu

Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm cho thấy hai mảng chủ lực đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, trong khi mảng thứ ba bắt đầu tăng tốc doanh thu:

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ- Ảnh 2.

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ- Ảnh 3.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, tỉnh Phú Thọ, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của 52 héc-ta đầu tiên

Giải pháp công nghiệp đạt 864,6 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Tập đoàn với tỷ trọng 60%. Trong đó, doanh thu thi công công trình đạt 650,1 tỷ đồng, gấp 5,6 lần nửa đầu năm 2025, phản ánh khối lượng công việc dồi dào từ mảng tổng thầu thiết kế – thi công hạ tầng khu công nghiệp, công trình công nghiệp và thi công hệ thống kỹ thuật, phòng sạch, hoàn thiện hạ tầng nhà máy (fitout), đáp ứng nhu cầu của các đối tác FDI lớn như UTI, Accton, Compal,... Các dự án trọng điểm cuối năm 2026 tập trung tại khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, khu công nghiệp Bá Thiện 1, tỉnh Phú Thọ và một số dự án hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ- Ảnh 4.

Dự án CNCTech đang triển khai tại khu công nghiệp Bá Thiện 1, tỉnh Phú Thọ

Công nghệ sản xuất đạt 515,8 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ, tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng của cả năm 2025. Với hệ sinh thái gồm 09 nhà máy cơ khí – điện tử – công nghệ vận hành như một nền tảng sản xuất thống nhất, CNCTech hiện phục vụ các khách hàng tại 35 quốc gia, tập trung vào các ngành bán dẫn, hàng không, ô tô, thiết bị y tế, chế tạo máy và robot – tự động hóa. Tập đoàn đang gấp rút hoàn thiện nhà máy công nghệ cao với hệ thống hạ tầng và dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2026.

Logistics đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2026 với 58,4 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, đánh dấu việc CNCTech Group chuyển từ giai đoạn đầu tư hạ tầng sang giai đoạn khai thác dịch vụ, hoàn thiện mô hình vận hành theo chuẩn 3PL – 4PL, kho bãi thông minh và vận tải đa phương thức, tạo tiền đề nhân rộng sang các dự án khác trong hệ sinh thái.

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ- Ảnh 5.

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang quy mô 66 héc-ta tại tỉnh Bắc Ninh đã bắt đầu đi vào khai thác từ Quý 2/2025

Hiệu quả hoạt động cải thiện rõ nét

Trong 6 tháng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của CNCTech ở mức 114,6 tỷ đồng, chỉ tăng 27,6% – thấp hơn nhiều so với mức tăng 113% của doanh thu, cho thấy hiệu quả của đòn bẩy quy mô khi Tập đoàn mở rộng hoạt động. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 50 tỷ đồng, tăng 109,4%; phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 6,4 tỷ đồng, so với 0,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 150,9 tỷ đồng, gấp 6,2 lần nửa đầu năm 2025. Biên lợi nhuận sau thuế cải thiện từ 3,6% lên 8,1%.

Với tình hình kinh doanh hiện tại, Công ty tự tin hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua và tiền đề vững chắc để Công ty thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

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