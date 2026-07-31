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Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Lực bán xuất hiện về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều giảm. Khép lại phiên cuối tháng 7, VN-Index gần 9 điểm xuống còn 1.735 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 19.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 307 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 270 tỷ đồng. Theo sau, FPT và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 119 và 81 tỷ đồng.

Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7- Ảnh 1.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 249 tỷ đồng. Theo sau là TCB và VPB, lần lượt bị bán ròng 72 tỷ đồng và 68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 36 tỷ đồng

Tại chiều mua, MST được mua ròng mạnh nhất với giá 1tỷ đồng. Bên cạnh đó, KSF xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VCS, DL1, HLD.

Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 7 tỷ, CEO, MBS, IDC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại ﻿mua 4 tỷ đồng. Theo sau, HNG và SGP cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, PHP, , , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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