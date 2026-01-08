Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động,...

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động,...

Bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Nhờ đó, Petrolimex đã vượt qua Vingroup để trở thành quán quân doanh thu sàn chứng khoán trong nửa đầu năm nay. Mức doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ xăng đầu này thậm chí còn gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động…

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Petrolimex đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 36% so với nửa đầu năm ngoái.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 87.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ tồn kho và các khoản phải thu, trong khi số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2, tồn kho của Petrolimex ở mức hơn 20.000 tỷ đồng (đã bao gồm hơn 400 tỷ trích lập dự phòng giảm giá). Con số này cao hơn đáng kể so với mức chưa đến 14.000 tỷ hồi đầu năm nhưng đã giảm mạnh so với đỉnh vào cuối quý 1 (gần 30.000 tỷ) khi căng thẳng tại Trung Đông đe doạ chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại ngày 30/6 ở mức trên 58.700 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Nợ vay tài chính ở mức gần 10.700 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm đến 94%.

Tính đến cuối quý 2, Petrolimex có gần 3.050 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh hơn 7.500 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 2.500 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp fintech vào Top đóng góp ngân sách: Khi công nghệ tạo ra giá trị thực

Doanh nghiệp fintech vào Top đóng góp ngân sách: Khi công nghệ tạo ra giá trị thực Nổi bật

“Cứ mở cửa hàng là lãi”, lợi nhuận Bách Hóa Xanh lập kỷ lục

“Cứ mở cửa hàng là lãi”, lợi nhuận Bách Hóa Xanh lập kỷ lục Nổi bật

Đơn vị sở hữu chuỗi Kichi-Kichi, Gogi... bị hủy tư cách công ty đại chúng

Đơn vị sở hữu chuỗi Kichi-Kichi, Gogi... bị hủy tư cách công ty đại chúng

17:18 , 31/07/2026
Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7

Khối ngoại ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips trong phiên 31/7

15:55 , 31/07/2026
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử LIBFX

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử LIBFX

15:41 , 31/07/2026
CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ

CNCTech Group (CLI) doanh thu 6 tháng đạt 1.438,7 tỷ đồng, tăng 2,13 lần (+113%) so với cùng kỳ

15:30 , 31/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên