Một doanh nghiệp có doanh thu vượt Vingroup, gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động,...

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng.

Nhờ đó, Petrolimex đã vượt qua Vingroup để trở thành quán quân doanh thu sàn chứng khoán trong nửa đầu năm nay. Mức doanh thu của doanh nghiệp bán lẻ xăng đầu này thậm chí còn gấp đôi Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động…

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Petrolimex đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 36% so với nửa đầu năm ngoái.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 87.900 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ tồn kho và các khoản phải thu, trong khi số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2, tồn kho của Petrolimex ở mức hơn 20.000 tỷ đồng (đã bao gồm hơn 400 tỷ trích lập dự phòng giảm giá). Con số này cao hơn đáng kể so với mức chưa đến 14.000 tỷ hồi đầu năm nhưng đã giảm mạnh so với đỉnh vào cuối quý 1 (gần 30.000 tỷ) khi căng thẳng tại Trung Đông đe doạ chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại ngày 30/6 ở mức trên 58.700 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Nợ vay tài chính ở mức gần 10.700 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm đến 94%.

Tính đến cuối quý 2, Petrolimex có gần 3.050 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối bên cạnh hơn 7.500 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 2.500 tỷ quỹ đầu tư phát triển.