Một thế lực bất ngờ "gom" gần 90 tấn bạc trong một ngày

iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý – bất ngờ mua ròng gần 90 tấn bạc trong phiên cuối cùng của tháng 7, qua đó nối dài chuỗi mua ròng lên 4 phiên liên tiếp. Sau loạt giao dịch này, tổng lượng bạc do quỹ nắm giữ tăng lên khoảng 15.140 tấn.

Động thái gia tăng tích trữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục điều chỉnh. Kết phiên 31/7, kim loại quý này giảm 2,35%, lùi xuống dưới ngưỡng 58 USD/ounce.

Trái ngược với quỹ bạc, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – tiếp tục bán ròng trong phiên cuối tháng. Quỹ đã bán ra tổng cộng khoảng 2,3 tấn vàng trong 2 phiên liên tiếp.

Nhìn chung, dữ liệu tăng trưởng chậm lại và lạm phát hạ nhiệt tạo cơ sở để Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa loại trừ khả năng cơ quan này nâng lãi suất vào tháng 9, đặc biệt khi thị trường lao động chưa phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt. Kỳ vọng này khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%, qua đó tạo sức ép lên vàng và bạc do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi gia tăng.

Áp lực còn đến từ việc chỉ số USD giữ trên mốc 101 điểm, trong khi giá dầu đồng loạt đi lên. Dầu WTI giao dịch ở vùng giữa 80 USD/thùng, còn dầu Brent dao động quanh 90,12 USD/thùng. Sự kết hợp giữa đồng USD mạnh, lợi suất cao và giá năng lượng tăng khiến triển vọng ngắn hạn của nhóm kim loại quý trở nên thận trọng hơn, dù rủi ro địa chính trị vẫn duy trì nhu cầu phòng thủ.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi dữ liệu việc làm Mỹ, diễn biến kỳ vọng lãi suất tháng 9 và các tín hiệu lạm phát mới. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ vẫn là biến số có thể nhanh chóng kích hoạt dòng tiền trú ẩn.

Về kỹ thuật, vùng 4.018,2 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ gần của vàng. Việc giữ vững khu vực này sẽ giúp duy trì cấu trúc trên mốc 4.000 USD, trong khi nếu bị xuyên thủng, các vùng 3.995,2 USD và 3.959,8 USD/ounce có thể trở lại tâm điểm theo dõi.