Viglacera thay Tổng giám đốc

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về công tác nhân sự.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Tổng công ty từ ngày 1/8/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trần Ngọc Anh, tân Tổng giám đốc VGC. Ảnh: VGC

Qua đó, Viglacera bổ nhiệm ông Trần Ngọc Anh giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 1/8/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Trần Ngọc Anh là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.



Trước đó, Viglacera cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Chinh giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 16/7. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thế Chinh đang là Giám đốc Ban Phát triển dự án bất động sản VGC.

Viglacera mới đây công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần hơn 4.462 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 54% lên mức 831 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Viglacera mang về gần 7.737 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 27% và 37% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế 1.452 tỷ đồng, cũng tăng 27% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng hạ tầng khu công nghiệp đóng góp lớn nhất với gần 2.490 tỷ đồng, tăng 27%. Mảng gạch ốp lát mang về gần 1.800 tỷ đồng tăng 11%. Tăng mạnh nhất là mảng bất động sản khi gấp 2,5 lần cùng kỳ với hơn 329 tỷ đồng.

Năm 2026, Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất với 15.300 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.820 tỷ đồng, giảm 17%.

Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Viglacera đã hoàn thành được 52% chỉ tiêu doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.

Trong diễn biến khác, ngày 29/7 vừa qua, Viglacera đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tức 01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng.

Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera dự kiến chi 986,37 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 28/8/2026. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.