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Công an Hà Nội phá đường dây huy động hơn 60 tỷ đồng qua ‘kênh’ tiền số LIBFX

| | Thị trường chứng khoán

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 7 bị can trong vụ lập dự án tiền số LIBFX, đưa thông tin gian dối để huy động vốn, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nộithông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Gia Tân (35 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng 6 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội phá đường dây huy động hơn 60 tỷ đồng qua ‘kênh’ tiền số LIBFX- Ảnh 1.

Hoàng Gia Tân trả lời cơ quan điều tra. Ảnh: Báo An ninh Thủ Đô.

Theo cơ quan chức năng, năm 2019, sau khi tìm hiểu thị trường tiền số, Tân cùng một nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX rồi quảng cáo, kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư. Để thu hút nhà đầu tư, Tân soạn nội dung "cáo bạch", đưa ra lộ trình phát triển của LIBFX cùng những thông tin về khả năng sinh lời nhanh, các gói đầu tư định sẵn và cơ chế trả hoa hồng hấp dẫn.

Tân còn quảng bá LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, đầy đủ giấy tờ pháp lý và sẽ trở thành một trong những phương thức thanh toán trung gian trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những nội dung này không đúng sự thật, do Tân tự nghĩ ra nhằm tạo niềm tin, lôi kéo nhà đầu tư chuyển tiền.

Theo cơ quan công an, nhóm của Tân không triển khai dự án theo lộ trình được công bố, cũng không sử dụng tiền huy động để đầu tư sinh lời. Hoạt động của nhóm thực chất là lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước, phần còn lại bị chiếm đoạt.

Mặc dù dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam xây dựng, nhóm này vẫn quảng bá dự án trên nhiều nền tảng mạng xã hội như một sản phẩm tiền số có nguồn gốc nước ngoài và tiềm năng sinh lời cao.

Tân còn liên kết với một số người để giới thiệu dự án. Trong đó, Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị xác định đã tổ chức hội thảo, sử dụng các thông tin trong "cáo bạch" để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào LIBFX. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 60 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan. Những người đã đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân được đề nghị liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, qua cán bộ Nguyễn Trắc Đạt, số điện thoại 0901.572.468, để được giải quyết.

Theo Thế Trần

An ninh tiền tệ

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