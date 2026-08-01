Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý II/2026 ‘sụt giảm’ 55% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 ghi nhận doanh thu thuần gần 1.946,5 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu thuần từ dịch vụ xây dựng mang về hơn 1.275 tỷ đồng, tăng 48,5%; doanh thu bán bất động sản, căn hộ, tư vấn, dịch vụ quản lý hơn 581,1 tỷ đồng, gấp 15 lần cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Xây dựng Hòa Bình đạt gần 222,4 tỷ đồng, gấp 3,7 lần mức lợi nhuận gộp của quý II/2025.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 64,5% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 138,1 tỷ đồng xuống còn hơn 9,5 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định.

Ảnh minh họa: HBC

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 3,6%, lên mức gần 99 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 6,9 tỷ đồng lên mức 16,1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,8%, xuống hơn 78 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 18,9 tỷ đồng, giảm 54,8% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần hơn 3.268,6 tỷ đồng, tăng 99,7% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 41,6 tỷ đồng, giảm 19,1%.

Năm 2026, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 16,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo ghi nhận tại thời điểm ngày 30/6/2026, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ lũy kế gần 2.026 tỷ đồng, tuy nhiên khoản lỗ này đã cải thiện hơn so với thời điểm đầu năm.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 16.885,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 11.011,8 tỷ đồng, chiếm 65,2% tổng tài sản.

Theo thuyết minh, doanh nghiệp phải thu ngắn hạn nhiều nhất từ Công ty Cổ phần Máy Xây dựng Matec với gần 607,7 tỷ đồng; tiếp đến là từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đất Phương Nam hơn 580,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình còn ghi nhận gần 3.195,3 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 40% so với đầu năm và chiếm 18,9% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tài sản dở dang dài hạn giảm mạnh từ 748,8 tỷ đồng xuống còn hơn 89,5 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp không còn khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Dự án Ascent Plaza, trong khi đầu năm ghi nhận gần 620,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Xây dựng Hòa Bình ở mức hơn 14.867,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 4.564 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng nợ; người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.286,1 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng nợ.

Doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 3.999 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng nợ. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hơn 1.662 tỷ đồng; vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) gần 1.297,2 tỷ đồng.

Cũng tại phần thuyết minh của báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Xây dựng Hòa Bình cho biết tại ngày 30/6/2026, công ty có các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán và các vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế mà công ty là bên nguyên đơn hoặc bị đơn tại cơ quan Tòa án và Trọng tài, có thể làm phát sinh các khoản tiền lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm, cùng các khoản phí phát sinh liên quan.

Các khoản này chỉ được ghi nhận khi được xác định được một cách đáng tin cậy và chắc chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế cho Tập đoàn thông qua thương lượng hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan Tòa án và Trọng tài.