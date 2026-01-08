Giám đốc Boeing Việt Nam về làm Phó chủ tịch FLC

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu là Giám đốc quốc gia Boeing tại Việt Nam. Ông từng giữ các vị trí tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham).

Ông Michael Vu sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn FLC từ ngày 1/8/2026. Ảnh: FLC.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, việc bổ nhiệm ông Michael Vu là một phần trong chiến lược thu hút đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, mở rộng hợp tác toàn cầu và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Tập đoàn. Với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ quốc tế, ông Michael Vu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác mới, tăng cường kết nối đầu tư và nâng cao vị thế của FLC trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ngày 22/7, tập đoàn ký thỏa thuận nguyên tắc với HAS Development Corporation, doanh nghiệp Mỹ chuyên phát triển và khai thác sân bay, để nghiên cứu đầu tư nâng cấp sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, Tập đoàn FLC và HAS Development Corporation đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hai sân bay Phù Cát và Pleiku theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương vào ngày 10/7/2026.



