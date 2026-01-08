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Khối ngoại bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần cuối tháng 7, ngược chiều "gom" mạnh một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

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Khối ngoại bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần cuối tháng 7, ngược chiều "gom" mạnh một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khối ngoại tiếp đà bán ròng trong những phiên đầu tuần, tuy tín hiệu mua ròng xuất hiện vào phiên thứ Năm tuy nhiên lực cung đã nhanh chóng trở lại.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch cuối tháng 27-31/7 biến động mạnh khi có tới ba phiên hồi phục, tăng điểm lên vùng 1.760 sau khi giảm về mốc 1.650. Đóng vai trò chính dẫn dắt VN Index trong tuần là nỗ lực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup, Ngân hàng, Bán lẻ-Tiêu dùng, Chứng khoán. Dù vậy, chỉ số có phần hụt hơi khi lực cung gia tăng vào phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index tăng 49,67 điểm (+2,95%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.735,78 điểm.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng trong những phiên đầu tuần, tuy tín hiệu mua ròng xuất hiện vào phiên thứ Năm tuy nhiên lực cung đã nhanh chóng trở lại. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.546 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.432 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 100 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 14 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 453 tỷ đồng. Theo sau là VNM (361 tỷ đồng), HPG (335 tỷ đồng) và FPT (308 tỷ đồng). Các mã VCB (263 tỷ đồng), MSN (253 tỷ đồng), PNJ (249 tỷ đồng), MCH (181 tỷ đồng) và LPB (168 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua ròng đáng kể.

Khối ngoại bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần cuối tháng 7, ngược chiều "gom" mạnh một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, TCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 377 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VHM (-362 tỷ đồng), VPB (-279 tỷ đồng), VIX (-243 tỷ đồng), ACB (-209 tỷ đồng) và NVL (-208 tỷ đồng).

An Thái

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