Nhiều doanh nghiệp thoát lỗ, báo lãi nhờ thoái vốn

Lợi nhuận kỷ lục nhờ thoái vốn

Quý II, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) ghi nhận gần 750 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp gần bốn lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Tuy nhiên, kết quả này không đến từ hoạt động bán bất động sản. Doanh thu thuần chỉ đạt khoảng 161 tỷ đồng, giảm tới 85% so với cùng kỳ và xuống mức thấp nhất trong bốn năm. Riêng doanh thu chuyển nhượng bất động sản, nguồn thu chủ lực của doanh nghiệp giảm 86%, còn khoảng 144 tỷ đồng.

Khang Điền ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, sau thương vụ thoái vốn.

Động lực chính đến từ khoản doanh thu tài chính hơn 906 tỷ đồng, gấp 216 lần cùng kỳ. Trong đó, gần 896 tỷ đồng phát sinh từ việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới.

Ngoài khoản lãi trực tiếp từ giao dịch chuyển nhượng, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lãi kế toán lớn từ việc đánh giá lại phần vốn còn nắm giữ sau khi mất quyền kiểm soát.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Khang Điền đạt hơn 1.031 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,2 lần cùng kỳ, trong khi doanh thu chỉ đạt 442 tỷ đồng, giảm 75%.

Chuyển nhượng tài sản, dự án

Trường hợp đáng chú ý khác là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.509 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận gộp giảm 44% xuống còn gần 392 tỷ đồng.

Dù vậy, Novaland vẫn ghi nhận sự đảo chiều mạnh về kết quả kinh doanh nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến. Trong quý II, doanh thu tài chính đạt 1.741 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng lãi từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn.

Doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng lãi từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm gần 50%, còn 572 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 61% và 6%.

Nhờ các yếu tố này, Novaland báo lãi sau thuế 912 tỷ đồng trong quý II, tương đương bình quân khoảng 10 tỷ đồng mỗi ngày, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 190 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.096 tỷ đồng, tăng 38%, đồng thời đảo chiều từ khoản lỗ 666 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lợi nhuận sau thuế 1.772 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD (mã: VHD) sau 12 quý liên tiếp thua lỗ, đã báo lãi trở lại trong quý II với hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết quả này chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính khoảng 45 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Vừa qua, doanh hoàn tất chuyển giao dự án Grand Mercure Hội An.

Tuy nhiên, việc bán tài sản cũng khiến tổng tài sản của Vinahud giảm tới 92%, xuống còn 121 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 368 tỷ đồng.

Doanh nghiệp logistics top đầu hiện nay - CTCP Transimex (mã: TMS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với kết quả lợi nhuận tăng mạnh, chủ yếu nhờ khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng tài sản cố định. Doanh thu thuần đạt 958 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm, trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều gia tăng.

Điểm đáng chú ý nằm ở thu nhập khác, đạt gần 247 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức chưa đến 1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 316 tỷ đồng, tăng 222% so với cùng kỳ.