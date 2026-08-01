Mua cổ phiếu IPO, nhận đặc quyền tiền tỷ từ nhà sản xuất Anh Trai “Say Hi”

Từ ngày 5/8, thương vụ IPO DatVietVAC chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu. Với quy mô chào bán 611 tỷ đồng ở mức giá cố định 54.800 đồng/cổ phiếu. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân đồng hành cùng “đại gia”gameshow giải trí tại Việt Nam, đơn vị đứng sau nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Anh Trai “Say Hi”.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ được nâng lên mức 1.114 tỷ đồng (tương đương 111,418,000 cổ phiếu lưu hành). Tại mức giá chào bán này, định giá của DatVietVAC dự kiến sẽ đạt 6.105 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua từ ngày 5/8/2026 đến 16h00 ngày 7/9/2026. Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 8 - 9/9/2026. Sau đó nhà đầu tư sẽ có thời gian từ 10 - 17/9/2026, để nộp tiền mua cổ phiếu.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu thông qua ứng dụng của Vietcap và TCBS, website chính thức của chương trình hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, các đại lý phân phối sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu và thực hiện hoàn trả phần tiền chưa sử dụng (nếu có) trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận giải tỏa tài khoản phong tỏa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu sẽ được bàn giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân tham gia sớm đợt IPO DatVietVAC có cơ hội nhận ưu đãi với tổng giá trị lên tới 25 tỷ đồng, áp dụng cho các nhà đầu tư đăng ký sớm, hợp lệ và được phân bổ thành công số lượng cổ phiếu theo điều kiện của chương trình.

Khác với các chương trình ưu đãi truyền thống, DatVietVAC lựa chọn kết nối trực tiếp trải nghiệm giải trí với hoạt động đầu tư. Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng giá trị cho nhà đầu tư mà còn phản ánh định hướng phát triển mô hình Direct-to-Consumer (D2C) thông qua hệ sinh thái IP và cộng đồng người hâm mộ.

Đặc biệt, với gói 10 gói "President" khi nhà đầu tư hoàn tất mua từ 6.000.000.000đ trở lên sẽ được hưởng quyền lợi ước tính 1,2 tỷ đồng/gói, bao gồm:

(1) Đặc quyền nhận 1 cặp vé hạng President's Lounge (hoặc hạng cao nhất tương đương) cho mỗi concert từ các chương trình của DatVietVAC, tổ chức tại Việt Nam, áp dụng cho tất cả concert diễn ra trong vòng 1 năm.

(2) Đặc quyền nhận 1 cặp vé tham dự và xem trực tiếp đêm Chung kết Tinh Hà "Say Hi".

(3) Đặc quyền nhận 1 cặp vé tham dự IPO Wrap Party.

DatVietVAC thành lập từ năm 1994, là doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam với hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí sở hữu thương hiệu, vị thế, thị phần hàng đầu.

Năm 2026, mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 420 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025. Trong dài hạn, DatVietVAC đặt mục tiêu tăng trưởng 15%/năm, Công ty hướng đến 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào 2030.